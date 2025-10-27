FIAT Grande Panda Fastback: FOTO SPIA del nuovo SUV-Coupé atteso per il 2026

La FIAT Grande Panda Fastback, particolare variante SUV-Coupé che declinerà con un ulteriore configurazione la Giga Panda, il SUV di segmento C destinato ad ampliare la gamma dell’auto più venduta d’Italia, andandosi ad affiancare a Pandina e Grande Panda, torna a far parlare di sé. L’occasione sono alcune nuove foto spia, pubblicate sui canali social del carspotter Walter Wayr, che hanno immortalato in un parcheggio privato un prototipo completamente avvolto dal camouflage sotto il quale sembra nascondersi proprio la FIAT Grande Panda Fastback.

Modello globale atteso nel 2026

Avvistata qualche mese fa durante dei collaudi in Svezia, la Grand Panda Fastback sta proseguendo il percorso di sviluppo, in vista di un lancio sul mercato che avverrà nel 2026, per quello che sarà un modello globale, dunque destinato ad essere commercializzato in tutto il mondo. Le forme imponenti e la coda sportiveggiante da SUV-Coupé sono gli elementi distintivi immediatamente visibili del prototipo protagonista in questi scatti.

Avrà motorizzazioni benzina, mild-hybrid ed elettriche

La fastback di FIAT sarà costruita sull’architettura Smart Car, la stessa piattaforma della Grande Panda, modello col quale condividerà alcuni stilemi, come le forme squadrate e la firma luminosa a LED “pixelati”. Con la Grande Panda dovrebbero essere condivise anche gran parte delle motorizzazioni, con la fastback che si proporrà come vettura multi-energia, dunque con una gamma che comprenderà versioni a benzina, mild-hybrid e 100% elettriche. La FIAT Grande Panda Fastback, che dovrebbe fare il suo debutto verso la metà del prossimo anno, sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco.

