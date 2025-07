WEC | 6 Ore di San Paolo 2025: Peugeot 9X8 a punti con il miglior risultato stagionale

Prestazione positiva per le Peugeot 9X8 entrambe andate a punti nelle 6 Ore di San Paolo, in Brasile. Dopo aver preso il via dalla seconda e terza fila in griglia, le due Peugeot 9X8 hanno avuto un ottimo inizio nella 6 Ore di San Paolo, con Loic Duval sulla vettura #94 che ha difeso il suo quarto posto, mentre Mikkel Jensen (#93) ha guadagnato una posizione concludendo il primo giro al quinto posto. Prima del primo pit stop, previsto dopo 40 giri, le due hypercar del Leone erano in terza e quarta posizione. Andando avanti nella gara, le due Peugeot 9X8 sono riuscite a conservare le loro posizioni di partenza.

Le 9X8 al sesto e settimo posto

Il testimone delle hypercar di Peugeot è poi passato a Malthe Jakobsen e Paul Di Resta che, al volante delle vetture del Leone hanno mantenuto l’ottimo andamento dei compagni d’equipaggio, riconsegnando le auto a Duval e Jensen che le hanno portato al traguardo. Dopo sei ore di avvincenti battaglie, la Peugeot 9X8 #94 ha chiuso la gara al sesto posto, mentre la vettura #93 si è piazzata subito dietro, in settimana posizione. Un risultato positivo per il Team Peugeot TotalEnergies che, con il suo miglior risultato della stagione, ha rialzato la testa dopo una frustrante 24 Ore di Le Mans. Ora il prossimo appuntamento del FIA WEC, dopo la pausa estiva, è per l’inizio di settembre sul circuito di Austin, in Texas, Stati Uniti.

Jansonnie fiducioso: “I distacchi si stanno accorciando”

Nonostante la soddisfazione per il risultato finale, Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport, ha più di qualche rimpianto per non essere riusciti a fare ancora meglio: “Il nostro passo gara era quello che ci aspettavamo, ma forse abbiamo sottovalutato la velocità dei nostri diretti concorrenti, che erano molto veloci. Avremmo potuto finire in P5 e P6: è un peccato, ma abbiamo perso tempo con la FCY. Dovremo analizzare perché. I distacchi si stanno accorciando e ci saranno più opportunità di fare bene prima della fine della stagione”.

