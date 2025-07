Kia XCeed MY26: nuove motorizzazioni e una special edition tra le principali novità

A partire da luglio 2025, la Kia XCeed si rinnova con il Model Year 2026, introducendo principalmente il motore benzina 1.6 T-GDi in due versioni da 150 e 180 CV. La gamma si arricchisce inoltre di una nuova Special Edition, che combina elementi di design GT-line, interni esclusivi e maggior comfort. Tutte le motorizzazioni rispetteranno la normativa Euro 6e-bis e saranno disponibili tre allestimenti: Business, Special Edition e GT Line. Il motore 1.0 T-GDi guadagna 15 CV, arrivando a 115 CV, e debutta con la versione mild hybrid abbinata a un cambio automatico a sette marce, anche guidabile dai neopatentati. Il 1.6 T-GDi da 180 CV sarà esclusivo per la GT-line, enfatizzando il carattere sportivo. La palette colori si aggiorna con Magma Red e il nuovo Wolf Grey, quest’ultimo riservato alla Special Edition.

Ecco le principali novità introdotte con Kia XCeed MY26

La versione Business della Kia XCeed resta praticamente invariata rispetto al MY25, offrendo una gamma semplice e funzionale con due motori disponibili: 1.0 T-GDi e 1.0 T-GDi MHEV DCT, entrambi da 115 CV. La Special Edition, invece, punta a portare il carattere grintoso della GT-line su una fascia intermedia, rendendo accessibili alcuni elementi esclusivi di design. Si distingue per la vernice Wolf Grey e gli interni in Yuka Steel Gray, che donano un aspetto moderno e distintivo all’abitacolo.

Tra i dettagli esclusivi, i fari posteriori a LED a nido d’ape, il black headliner e le calotte degli specchietti in high glossy black, tutti derivati dalla GT-line, conferiscono un look elegante e sportivo. Rispetto alla Business, la Special Edition offre anche tecnologie avanzate come la Smart Key, il quadro strumenti digitale da 12,3” e vetri posteriori oscurati. Le motorizzazioni sono 1.0 T-GDi MHEV DCT e 1.6 T-GDi da 150 CV, entrambe con cambio automatico a sette rapporti.

La versione top di gamma mantiene l’esclusività del MY25, aggiungendo sportività e nuove motorizzazioni per maggiore personalizzazione. È disponibile solo con il motore 1.6 T-GDi DCT, nei due livelli da 150 e 180 CV. Il design esterno GT-line si riconosce per fari posteriori a LED a nido d’ape, la griglia anteriore lucida e dettagli satinati, oltre a paddle al volante e pedaliera in alluminio. Il tetto panoramico apribile è optional per la versione da 150 CV e incluso nel Plus Pack della 180 CV, che offre interni Kia Tex Delight, sedili riscaldati, sedili posteriori frazionabili e un sistema audio premium, per un’esperienza di guida completa e raffinata.

