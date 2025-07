Opel Astra Coupé: i 25 anni di una vettura con animo italiano [FOTO]

L’Opel Astra Coupé compie 25 anni. Questo modello venne lanciato sul mercato italiano nel 2000 ed è stata una vettura con un importante animo proveniente dal nostro Paese. Infatti, era stata disegnata dalla carrozzeria Bertone ed era stata prodotta in un impianto alle porte di Torino, al ritmo di circa 30.000 esemplari all’anno. Ottenendo un ottimo riscontro dal mercato.

Linea seducente e ampio spazio

L’Astra Coupé aveva un proprio linguaggio stilistico definito, non derivato esclusivamente dalla Astra-G. La linea era seducente, ma con sensazione di eleganza. La forte inclinazione del parabrezza ed il fluido andamento del tetto davano vita ad una linea armoniosa. I gocciolatoi in tinta con la carrozzeria rafforzavano l’effetto ottico della linea del tetto che terminava nella coda tronca.

I molti tocchi sportivi rispecchiavano il temperamento brillante della vettura del marchio tedesco. Questo era il caso del disegno più raccolto dei paraurti anteriori e posteriori, della grande presa d’aria anteriore, dell’intelaiatura dei fari che hanno rivestimenti oscurati, dell’originale mascherina e del terminale di scarico di forma ovale. Con ampio spazio nel bagagliaio (460 litri) ed alcuni elementi tecnici distintivi, come le sospensioni anteriori McPherson, ammortizzatori più rigidi e le barre stabilizzatrici.

Potenza fino a 190 CV

Due le motorizzazioni disponibili, con animo sportivo. L’inedito 4 cilindri Ecotec 2.000 turbo da 190 CV, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 7.5 secondi ed una velocità massima di 245 km/h. Oppure il 1.800 Ecotec 16V da 125 CV, con prestazioni comunque di livello: lo scatto da 0 a 100 km/h in 9.5 secondi ed una velocità massima di 210 km/h.

