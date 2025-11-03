Zambo Anguissa e la sua nuova Lamborghini Urus corallo: il SUV da 650 CV del centrocampista del Napoli
Wrapping audace per il potente SUV del calciatore camerunese
Lamborghini Urus
Il binomio calciatore-auto di lusso spesso ci regala delle originali creazioni come nel caso della nuova vettura di Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunese del Napoli, che nei giorni scorsi ha preso in consegna la sua nuova Lamborghini Urus.
A mostrare il particolare look del SUV della Casa del Toro del calciatore della squadra Campione d’Italia è la Carrozzeria Primavera di Frattamaggiore che sulle proprie pagine social ha diffuso alcune foto della Lamborghini Urus personalizzata prima di essere consegnata a Zambo Anguissa.
Un bolide corallo spinto da 650 CV
Per la sua Lamborghini Urus, il centrocampista della squadra allenata da Antonio Conte ha scelto un wrapping in tinta corallo opaco che di certo non lo aiuterà a passare inosservato in strada, con l’accesa tinta CorallMatt della pellicola che ricopre gli esterni incrementando ancor di più l’impatto visivo del SUV di Sant’Agata Bolognese.
Così come in campo, dove si fa notare con prestazioni sempre più spesso decisive, anche in strada ora Zambo Anguissa ha un ulteriore motivo per attirare sguardi su di sé quando se ne andrà in giro con il suo nuovo bolide “corallo” spinto dal motore V8 4.0 litri che sprigiona 650 CV di potenza permettendo alla Urus di scattare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e di raggiungere i 305 km/h di velocità massima.
