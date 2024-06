1000 Miglia 2024: al via la quarta tappa tra i borghi del centro Italia

Dopo la sfilata di ieri in Via Veneto, che ha visto le vetture esibite in una serata romana dall’atmosfera estiva, questa mattina il corteo della 1000 Miglia 2024 ha lasciato Roma. Le auto d’epoca sono partite all’alba dal Parco de Medici, e le Ferrari del Tribute 1000 Miglia hanno acceso i loro motori nella storica Villa Borghese.

Oggi quarta tappa della 1000 Miglia 2024 tra i borghi del centro Italia

La giornata della 1000 Miglia 2024 è iniziata con il Controllo Timbro a Civita Castellana, un borgo storico costruito su un’antica città etrusca, noto per i suoi santuari e necropoli che costituiscono un importante sito archeologico, oltre che per le sue famose ceramiche esportate globalmente. Il controllo seguente è avvenuto all’interno delle suggestive mura poligonali di Amelia, e la prima serie di Prove Cronometrate invece si è svolta a Baschi.

Dopo Orvieto, dove le vetture hanno attraversato un contesto particolarmente affascinante tra architetture medievali e opere rinascimentali, con il Duomo come sfondo maestoso, la competizione è arrivata al Castello della Sala. La Prova di Media, iniziata a Pianlungo, ha guidato i partecipanti attraverso il pittoresco borgo di Ficulle. Prima della pausa pranzo, si sono tenute le Prove Cronometrate a Montegabbione, immerse tra le dolci colline, gli uliveti e i vigneti tipici del paesaggio di Terni.

Le storiche mura di Solomeo si apriranno per accogliere le vetture d’epoca, immerse nell’atmosfera del borgo del Cashmere e dell’armonia. Il percorso includerà il Castello, la Chiesa di San Bartolomeo e l’Accademia Neoumanistica Aureliana, fino ad arrivare al nucleo dell’impresa.

Nel frattempo, la classifica della 1000 Miglia 2024 ha visto cambiamenti significativi dopo le prove a Baschi: Alvierti e Valente salgono al secondo posto, seguiti da Belometti-Bergomi e dalla coppia Turelli. Fontanella e Covelli scendono al quinto posto, mentre Vesco e Salvinelli mantengono la testa della gara. Nel Ferrari Tribute, i Sangiovanni avanzano al secondo posto, superando gli Smussi, con Frank Binder e Giordano Mozzi in testa.

