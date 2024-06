Lancia: la terza tappa della 1000 Miglia 2024 si conclude a Roma

Nella terza tappa della 1000 Miglia del 2024, le 400 auto d’epoca partecipanti, tra cui 30 del marchio Lancia, hanno intrapreso il viaggio da Viareggio fino a Roma. Durante la tappa di ieri, la 1000 Miglia ha fatto tappa in città ricche di storia quali Lucca, Pontedera, Castagneto Carducci, Castiglione della Pescaia, Viterbo e Ronciglione. Quest’oggi, i partecipanti hanno celebrato il punto culminante della 42ª edizione all’interno del suggestivo parco di Villa Borghese, per poi proseguire con una defilata lungo la rinomata Via Veneto, cuore pulsante di Roma. La capitale, da quasi cent’anni, rappresenta una tappa imprescindibile della 1000 Miglia, ad eccezione dell’edizione del 1940 che non includeva il passaggio nella città eterna.

1000 Miglia 2024: Lancia protagonista anche della terza tappa

La carovana ieri ha attraversato diverse località nelle regioni di Toscana e Lazio, dove si trovano 40 concessionarie Lancia, recentemente aggiornate con la nuova identità del brand premium di Stellantis. Questi punti vendita si preparano a consegnare prime Nuove Lancia Ypsilon ai loro acquirenti.

Segnaliamo inoltre che la nuova Lancia Ypsilon nella sua versione totalmente elettrica ha continuato il suo percorso nella sesta edizione della 1000 Miglia Green, competizione dedicata ai veicoli elettrici. Il percorso ha incluso varie località pittoresche, inclusa Castiglione della Pescaia, luogo dell’ultimo controllo temporale prima di giungere a Roma. Questa tappa rappresenta un altro segmento di un viaggio che incarna lo stile italiano, attraversando paesaggi da favola e incantevoli località tipiche del nostro paese.

