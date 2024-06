Alfa Romeo firma la terza tappa della 1000 Miglia 2024

La terza tappa della 1000 Miglia si è conclusa ieri con l’arrivo a Roma. Il percorso ha avuto inizio a Viareggio, proseguendo poi nell’entroterra attraverso Lucca, Pontedera, Rosignano Marittimo, Bibbona e Castagneto Carducci. Il tragitto ha toccato infine Castiglione della Pescaia, una località che incanta con la sua straordinaria fusione di elementi marini, naturali e storici. Ancora una volta Alfa Romeo ha fatto notare la sua presenza con le oltre 50 vetture del Biscione presenti.

Nel corso del pomeriggio, la Freccia Rossa è arrivata nel Lazio, giungendo nel pittoresco villaggio di Marta, che si trova sulle sponde meridionali del Lago di Bolsena ed è famoso per essere il lago vulcanico più vasto d’Europa, e proseguendo per Ronciglione, che invece è conosciuta in tutto il mondo per il suo Carnevale e che recentementeha vinto il premio di borgo più bello d’Italia. In linea con una tradizione quasi centenaria, la “Corsa più bella del mondo” ha fatto tappa nella “Città più bella del mondo”: Roma.

L’ingresso delle vetture Alfa Romeo, tra cui anche le Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport, in Via Veneto si è trasformato in una celebrazione collettiva, con gli appassionati che catturano il momento con i loro smartphone. È come un tuffo nel passato, ai tempi dei paparazzi degli anni ’50, quando le Alfa Romeo erano le protagoniste delle notti romane della Dolce Vita, insieme a celebrità e star del cinema.

