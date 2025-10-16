ACI Molise: a Campobasso il dibattito sul futuro della mobilità tra AI, sostenibilità e nuove regole

Grande partecipazione alla Conferenza Nazionale sulla Mobilità del Futuro

di Gaetano Scavuzzo16 Ottobre, 2025

ACI Molise

ACI Molise: a Campobasso il dibattito sul futuro della mobilità tra AI, sostenibilità e nuove regole

Anche il tema della sicurezza stradale in uno scenario della mobilità in costante evoluzione è stato al centro del convegno “Il futuro della mobilità, tra intelligenza artificiale, guida autonoma e auto volanti“, titolo della Conferenza Nazionale sulla Mobilità del Futuro, svoltosi quest’oggi 16 ottobre a Campobasso e organizzato da ACI Molise, guidato dal presidente Riccardo Tesone e dal direttore Francesco Meleca.

Oltre allo sviluppo tecnologico dei veicoli, all’evoluzione delle infrastrutture stradali e alle sfide imposte dalla transizione energetica, il settore della circolazione e dei trasporti – sottolinea ACI Molise – deve confrontarsi con una normativa sempre più complessa, i vincoli ambientali e il progresso che corre più dell’auto, in un quadro congiunturale incerto e nel continuo stravolgimento dei paradigmi economici, sociali e culturali.

I relatori

Al partecipato dibattito, moderato da David Giudici, direttore ACI Editore, sono intervenuti tra gli altri Francesco Scotto, direttore Studi e Ricerche della Fondazione ACI Filippo Caracciolo, Matteo Motta, Sales Director & Regional Account Manager di Boschi, Fabio Orecchini, direttore dell’Osservatorio Auto e Mobilità della LUISS, Maurizio Di Tore, direttore Marketing di DR Automobiles e Riccardo Tesone, presidente dell’Automobile Club Molise.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news

Foto

Volkswagen Touareg Final Edition Dacia Spring 2026 - Foto ufficiali Pirelli - Porsche 911 Classiche e Youngtimer Audi A2 e-tron - Foto spia 15-10-2025 MINI - Japan Mobility Show 2025 Porsche 911 Turbo Touring Cabrio - Foto spia 15-10-2025 Renault Clio 2025 Nuova Alfa Romeo Tonale INEOS Off Road Academy Maserati Grecale Tributo Il Bruciato Mercedes-Benz Vision Iconic Toyota Corolla Concept 2025 - Teaser Tutte le foto