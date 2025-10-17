Previsioni traffico e meteo 17-19 ottobre: un classico weekend d’autunno

Siamo a metà ottobre ed ormai in pieno autunno, con le foglie che cadono dagli alberi, le giornate che diventano sempre più corte e l’ormai prossimo ritorno anche dell’ora solare. Il weekend in arrivo sarà tipico di questo periodo dell’anno, con un meteo abbastanza instabile ed un numero di spostamenti limitati, in attesa dell’arrivo della stagione sciistica e dei mercatini natalizi.

Le previsioni del traffico

Questo è il periodo dell’anno storicamente con meno spostamenti. Il meteo spesso non favorevole, i primi mesi delle scuole e la mancanza di festività rendono poco frequenti le gite fuoriporta. Sarà così anche nel fine settimana in arrivo, con la solita accortezza in uscita dalle grandi città nel pomeriggio/sera di venerdì ed in senso inverso nello stesso periodo di domenica. Ma, come dicevamo, non sono attesi particolari problemi sulla nostra rete stradale.

Già da qualche settimana sono anche ripresi a pieno regime i cantieri su strade e autostrade, mentre il blocco dei mezzi pesanti in autostrada è ridotto a quello classico domenicale, dalle 9 alle 22.

Le previsioni meteo

Per quanto riguarda il meteo, il fine settimana sarà abbastanza stabile sulle regioni settentrionali e centrali del nostro Paese, dove una perturbazione si affaccerà dalla serata di domenica. Piogge e rovesci, invece, sono attesi al Sud e, in particolare, su Sicilia e Calabria.

Le temperature saranno quelle tipiche di questo periodo dell’anno. Le minime inizieranno ad avvicinarsi più a quota 10 gradi rispetto a 15°, con alcune località anche in singola cifra, mentre le massime saranno comprese tra 16 e 20 gradi, con l’eccezione delle isole maggiori a 22-23°.

