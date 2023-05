Addio al superbollo sempre più vicino, Salvini: “Pronto emendamento ad hoc”. Ecco quanto si risparmia

La cancellazione del superbollo è sempre più vicina. A confermare un ulteriore passo avanti verso l’abolizione della tassa sulle auto di grossa cilindrata è stato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che nelle scorse ha annunciato l’imminente arrivo di uno specifico emendamento scrivendo su Twitter: “Via il superbollo auto. La Lega, in pieno accordo col resto della maggioranza, è pronta a presentare un emendamento ad hoc nella legge delega fiscale. Era una nostra promessa e la stiamo portando avanti: meno tasse, più buonsenso”.

Tassa addizionale introdotta nel 2011

Introdotto nel 2011 con il Decreto Salva Italia, dopo più di vent’anni il superbollo sta dunque per giungere al capolinea. L’abolizione del superbollo, del quale si è più volte discusso, si traduce in un significativo risparmio per i proprietari di auto sportive e auto di lusso, grazie al taglio di una voce che ogni anno ammonta a diverse migliaia di euro di tasse dovute dai possessori di veicoli ad alte prestazioni.

Come viene calcolato il superbollo

Il superbollo è una tassa addizionale applicata alle auto con una potenza superiore ai 185 kW ritenute beni di lusso. Si tratta dunque di una sorta di “tassa sulla tassa”, un supplemento al bollo auto ordinario che tutti i proprietari di veicoli devono pagare. Il calcolo del superbollo poggia su due dati dell’auto: età e potenza. Per le vetture nuove e fino a 5 anni, viene applicata una tariffa di 20 € per ogni kW oltre i 185. Tale importo diminuisce gradualmente col l’invecchiare dell’auto: 12 €/kW dopo i primi 5 anni, 6 €/kW dopo i 10 anni e 3 €/kW dopo i 15 anni. Il superbollo poi decade quando il veicolo supera i 20 anni di anzianità.

Ecco quanto risparmierebbero i proprietari delle auto di grossa cilindrata

Ma quanto inciderà in termini pratici sulle tasche degli automobilisti l’abolizione del superbollo? Alcune stime le ha anticipate il Sole 24 Ore calcolando ad esempio che il proprietario, residente in Lombardia, di una Ferrari 812 Superfast, che ha una potenza di molto superiore ai 185 kW, risparmierebbe 8.060 € all’anno, oltre ai 2.140 € del bollo ordinario. Con l’addio al superbollo, i proprietari della Alpine A110 risparmiano 726 € all’anno, a cui aggiungere i 720 € di bollo; quelli della Mercedes-AMG SL 63 risparmiano 4.900 € all’anno, oltre i 1.535 € di bollo; quelli della Aston Martin DBS Superleggera risparmiano 6.940 € all’anno, oltre i 1.930 € di bollo; quelli della Audi R8 risparmiano 5.420 € all’anno, oltre i 1.636 € di bollo; quelli della Bentley Bentayga risparmiano 5.420 € all’anno, oltre i 1.439 € di bollo; quelli della Jaguar F-Type P575 risparmiano 4.760 € all’anno, oltre i 1.508 € di bollo; quelli della Porsche 911 Turbo S risparmiano 5.860 € all’anno, oltre i 1.721 € di bollo.

