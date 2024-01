AEHRA, la start-up italiana che punta sulle auto elettriche di lusso, apre il suo stabilimento in Abruzzo

L’apertura del primo stabilimento italiano di AEHRA in Abruzzo, annunciata di recente, è un evento significativo per l’industria automobilistica italiana. Questa iniziativa non solo rappresenta il debutto della start-up milanese come proprietaria di un impianto, ma anche un investimento rilevante nel settore delle auto elettriche in Italia.

La scelta di localizzare la fabbrica a Mosciano Sant’Angelo (provincia di Teramo), nel centro del distretto abruzzese del carbonio, mostra una strategia orientata alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica. La casa automobilistica ha previsto un investimento di 540 milioni di euro, di cui una parte consistente (circa 60 milioni) sarà destinata alla realizzazione del sito. Il resto della somma sarà usato per acquisire linee produttive all’avanguardia, sia per l’impianto di Mosciano Sant’Angelo, sia per i partner coinvolti nel progetto.

La start-up ha annunciato di voler investire 350 milioni di euro in ricerca e sviluppo entro il 2026, anno in cui prevede di avviare le sue attività, creando circa 500 posti di lavoro. La scelta di insediarsi in Abruzzo è stata motivata da diversi aspetti. Hazim Nada, il CEO di AEHRA, ha evidenziato il forte know-how regionale nella lavorazione del carbonio e le condizioni favorevoli per l’industria automobilistica, con costi vantaggiosi rispetto ad altre aree. Inoltre, la posizione logistica facilita la connessione con i porti dell’Adriatico e del Mediterraneo centrale, fattori cruciali per la distribuzione e la supply chain.

Il nuovo stabilimento, situato nelle tre particelle della Zes Abruzzo, si inserisce in una rete europea avanzata nel settore automotive. Le fonti riferiscono che le scocche delle auto in fibra di carbonio, realizzate con la tecnologia “smc”, saranno prodotte nella zona del Teramano.

AEHRA, la nuova azienda italiana che si occupa di auto elettriche di lusso, ha annunciato i suoi partner tecnologici per la realizzazione dei suoi due modelli, la Sedan e il SUV. La carrozzeria e il telaio saranno prodotti dalla Pininfarina, storica casa di design torinese. Il motore elettrico sarà fornito dalla Magneti Marelli, leader mondiale nel settore. Le batterie, invece, arriveranno dalla Volt Factory austriaca del Gruppo Miba. Infine, l’architettura elettrica e l’elettronica verranno sviluppate in collaborazione con Bosch, tra Italia e Germania. L’obiettivo finale di AEHRA è quello di consegnare i primi esemplari della Sedan (presentata al MIMO 2023) e del SUV (svelato a novembre dello scorso anno) entro la fine del 2026, segnando un importante passo avanti per il settore delle auto elettriche di lusso in Italia e, in generale, in Europa.

