Aixam Easy 2026: la rinnovata minicar francese per la città

Arriva Aixam Easy, la rinnovata minicar francese per la mobilità urbana, in versione elettrica o termica. Sostituisce la precedente denominazione Minauto e propone novità dal punto di vista estetico e tecnologico, con due allestimenti disponibili e con due versioni a zero emissioni ed una diesel. Già disponibile sul mercato, con un listino prezzi a partire da 10.499 euro per la versione elettrica e da 11.999 euro per quella termica. Con finanziamenti da 59 euro al mese.

“Il progetto Easy nasce dall’ascolto diretto dei nostri clienti – sono le parole di Tom Faget, direttore generale Aixam Italia – Volevamo un modello che fosse semplice da guidare, piacevole da vivere e altamente personalizzabile. Compiamo un passo decisivo nel rendere la mobilità urbana più accessibile e moderna. Abbiamo ripensato completamente il prodotto, introducendo soluzioni tecnologiche e di comfort che fino a pochi anni fa erano riservate ai segmenti superiori. Easy rappresenta la porta d’ingresso ideale, senza rinunciare a qualità e sicurezza”.

Le caratteristiche

La nuova Aixam Easy introduce un frontale ridisegnato, con i fari LED a filo carrozzeria e con un cofano sollevabile, per rendere più agevole e semplice la manutenzione. Il disegno resta quello muscoloso, con linee squadrate e con cerchi da 14 pollici per la versione top di gamma.

Le novità arrivano, però, principalmente all’interno dell’abitacolo, dove sono previsti i nuovi sedili monoscocca ‘Baquet’ in TEP Nabuk, un ampio deflettore sotto il parabrezza e le tre bocchette d’aerazione. Gli interni diventano inoltre personalizzabili grazie alle pellicole adesive “Aixam SKIN”, disponibili in diversi stili e colori, mentre viene introdotto un supporto centrale per smartphone, da poter collegare con gli altoparlanti Bluetooth (allestimento Chic).

Come dicevamo, sono due gli allestimenti disponibili: Access e Chic. Il primo è pensato per chi vuole semplicità e praticità, disponibile per la versione elettrica da 5 kWh e per quella termica, mentre il top di gamma Chic propone un equipaggiamento più ricco. Con i già citati cerchi in lega neri da 14” e gli altoparlanti Bluetooth, ma anche con finiture interne in tinta carrozzeria, i ferma carico, la luce terzo stop a LED e l’aletta parasole e maniglia lato passeggero.

I motori

Aixam Easy è disponibile nella versione elettrica da 5 o 7,5 kWh, rispettivamente con un’autonomia WMTC di 75 o 113 chilometri, per chi si muove in città, ma anche con la possibilità di utilizzo per chi abita fuori dal contesto urbano. Altrimenti, è disponibile la versione diesel Kubota (Euro 5+), con un serbatoio da 16 litri ed un consumo dichiarato di 4,3 l/100 chilometri.

I prezzi

La nuova minicar è disponibile a partire da 10.499 euro per la versione elettrica (12.999 euro la Chic) e da 11.999 euro per la variante diesel (13.499 euro). Sono disponibili anche altre soluzioni per l’acquisto, tra cui il finanziamento, con rate mensili a partire da 59 euro. Tra gli optional disponibili ci sono l’aria condizionata (1.299 euro, solo per le elettriche), il sedile conducente riscaldato (149 euro, solo Chic) e le pellicole personalizzabili (da 49 euro).

Inoltre, con le soluzioni finanziarie Agos, sono previste anche la Maxi-rata, che abbassa ulteriormente la quota mensile per chi preferisce mantenere liquidità, e la formula Just Aixam, ovvero il TCM con Valore Futuro Garantito, che trasforma l’acquisto in una scelta reversibile (tenere, cambiare o restituire la minicar). Infine, anche il noleggio a lungo termine Aixam Rent by Agos Renting offre un’alternativa alla scelta di acquisto.

La storia di Aixam

Nata in Francia nel 1983, il brand Aixam-Mega, con oltre 400.000 veicoli venduti tra il 1983 e oggi, è storicamente il primo produttore europeo di minicar. Aixam-Mega inoltre è stata la prima casa automobilistica a produrre minicar 100% elettriche, mercato in cui ha debuttato nel 2008.

Dal 2013 Aixam-Mega è entrata a far parte di Polaris Industries il leader mondiale nel settore powersports (ATV, quad, motoslitte e veicoli per l’off road, on road, marine). Oggi il gruppo conta tre stabilimenti operativi in Francia, dove sono impiegate più di 350 persone e dove possono essere potenzialmente prodotti e assemblati fino a 30.000 veicoli.

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