GWM: via all’attività in Italia, primi modelli da giugno 2026

Un nuovo marchio cinese è pronto a sbarcare in Italia: si tratta di GWM, acronimo di Great Wall Motors. Nata nel 1990, l’azienda asiatica è diventata uno dei principali costruttori automobilistici del proprio paese e primo produttore nazionale di SUV e pick-up nel 2025. Già presente in oltre 170 mercati, ora inizierà le attività commerciali nel nostro Paese. Il primo modello ad arrivare sulla piazza italiana è il SUV GWM Ora 5, la cui vendita inizierà a giugno.

Un piano di crescita europeo

GWM ha avviato un piano di crescita per lo sviluppo in Europa, dopo aver ‘conquistato’ il mercato locale. Nel 2025, la casa asiatica ha venduto 1,32 milioni di unità, di cui oltre 500.000 al di fuori della Cina, registrando una crescita del 7,33% su base annua. E, come dicevamo, diventando il primo produttore nazionale di SUV e pick-up, modelli su cui punta anche per l’espansione continentale. È già presente i 170 paesi a livello mondiale, compresi America Latina, Medio Oriente, Oceania e Africa, e la voglia di Vecchio Continente è in primo piano.

Infatti, ha realizzato un nuovo centro di progettazione a Monaco di Baviera, ad aggiungersi agli altri 13 stabilimenti mondiali, oltre a magazzini centrali nel nostro continente, per poter essere più rapida nelle consegne delle parti e componenti di ricambio. In Italia opererà come filiale diretta, con una rete di concessionari ufficiali a partire dalla prossima estate. L’azienda fornirà formazione tecnica certificata, un servizio post-vendita completo e un proprio sistema logistico per i ricambi, oltre alla copertura con una garanzia di 7 anni o 150.000 chilometri per i veicoli.

Mobilità elettrificata con sistemi propri e batterie Svolt

La mobilità elettrificata è il punto chiave della strategia mondiale di GWM. Il marchio cinese ha sviluppato il sistema di propulsione ibrido Hi4 per l’uso su strada e il sistema Hi4-T per l’uso fuoristrada, che combinano un motore elettrico su entrambi gli assi con un motore a benzina o diesel turbo. Con il nome Hi4, GWM raggruppa le sue soluzioni ibride intelligenti progettate per i SUV destinati all’uso quotidiano su strada, mentre con Hi4-T adatta questa tecnologia ai fuoristrada con telaio a longheroni e, con la variante Hi4-Z, alle versioni ad alte prestazioni.

Inoltre, l’azienda utilizza la propria trasmissione DHT (Dedicated Hybrid Transmission), un sistema elettromeccanico compatto che integra i motori elettrici, il cambio e l’elettronica di controllo e che opera in sinergia con il motore a combustione. Questo sistema seleziona automaticamente diverse modalità operative per ottimizzare l’efficienza, la reattività e le prestazioni energetiche in ogni scenario di guida. Oltre a fornire una trazione integrale intelligente.

Nel settore delle batterie, invece, GWM si affida a Svolt, una società del gruppo specializzata in tecnologie di nuova generazione, come le celle senza cobalto (NMX) e le batterie LFP ad alta durata e sicurezza, nonché nello sviluppo di batterie allo stato solido e semi solido, per garantire una maggiore densità energetica e una maggiore stabilità termica.

Il sistema operativo Coffee OS 3.0

Come gli altri marchi cinesi, anche Great Wall Motors mette in primo piano la tecnologia, all’interno delle proprie vetture. I modelli di ultima generazione, infatti, sono dotati del sistema operativo Coffee OS 3.0, un sistema cockpit intelligente sviluppato interamente da GWM che controlla l’intero sistema tecnologico del veicolo, dall’elettronica di base e dal middleware alle applicazioni e ai servizi connessi, con aggiornamento software via OTA.

Coffee OS 3.0 consente di creare uno spazio intelligente basato sull’intelligenza artificiale, caratterizzato da un avanzato sistema di riconoscimento vocale, dalla possibilità di personalizzare l’ambiente in base alle esigenze dei passeggeri e da un ecosistema di schermi che, a seconda del modello, può includere anche un display dedicato per i passeggeri posteriori. Ma anche le funzioni di guida autonoma di livello L2++ ed avanzati sistemi di assistenza alla guida.

I modelli per l’Italia

Come dicevamo, il primo modello per il nostro Paese sarà la GMW Ora 5. Un SUV compatto con stile e design caratteristici, dotato di un sistema ibrido all’avanguardia, ma anche nelle versioni termiche e 100% elettriche. Arriverà in Italia a partire dal prossimo giugno, per poi ampliare la propria gamma in autunno, con il Jolion Max e l’H7. Si tratta di altri due SUV, però progettati per i lunghi viaggi, con il secondo che punta molto anche sulle avventure fuoristrada.

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