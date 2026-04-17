FIAT Grande Panda: porte aperte 18 e 19 aprile, versione benzina Turbo 100 in promozione a 14.950 euro

Offerta valida fino a fine aprile su vetture in pronta consegna

di Gaetano Scavuzzo17 Aprile, 2026

FIAT Grande Panda

FIAT Grande Panda: porte aperte 18 e 19 aprile, versione benzina Turbo 100 in promozione a 14.950 euro

La FIAT Grande Panda è l’assoluta protagonista del week-end del marchio torinese, con FIAT che invita il pubblico a scoprirla da vicino in concessionaria in occasione del porte aperte in programma sabato 18 e domenica 19 aprile. La gran parte delle attenzioni si concentreranno sulla Grande Panda con motore benzina Turbo 100, la nuova versione che, affiancandosi alle varianti con motore ibrido e con motore 100% elettrico, ha ampliato la gamma del crossover di segmento B rafforzandone il posizionamento con una motorizzazione termica “tradizionale” particolarmente attesa dai clienti sin dal lancio del modello.

Motore benzina da 100 CV con cambio manuale a 6 marce

Forte di un successo sul mercato italiano sempre più marcato, come testimonia il piazzamento al terzo posto tra le auto più vendute in Italia nel primo trimestre 2026, la FIAT Grande Panda punta a consolidare e migliorare i propri risultati commerciali anche grazie alla spinta della nuova motorizzazione benzina. La Grande Panda Turbo è equipaggiata con un moderno motore benzina che sviluppa 100 CV di potenza e 205 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a 6 marce. Parliamo di una configurazione meccanica che punta a comfort, praticità ed accessibilità, beneficiando anche della tecnologia Start&Stop che contribuisce a ridurre i consumi in città.

In promo a 14.950 € fino alla fine del mese

La FIAT Grande Panda benzina Turbo 100 viene proposta, fino alla fine di aprile e su vetture in pronta consegna, in promozione a 14.950 €, rispetto ai 17.900 € di listino, grazie all’iniziativa commerciale del brand torinese che prevede la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 e la sottoscrizione di finanziamento Stellantis Financial Services Italia, con quest’ultimo che prevede una formula con anticipo di 3.183 €, durata di 36 mesi con rate mensili da 129 € e maxi-rata finale di 10.066,7 €. Inoltre, durante il porte aperte di questo fine settimana FIAT lancerà il nuovo concorso “Grande Panda di porta in Crociera” che mette in palio una crociera per quattro persone.

Nuovo spot “Castway” a esaltarne la funzionalità

A supporto dell’iniziativa promozionale sulla Grande Panda, FIAT ha lanciato la nuova campagna di comunicazione “Castaway”, con l’ironico nuovo spot on-air sulle principali emittenti italiane, col quale FIAT ribadisce il proprio approccio a un design incentrato sulle persone. Lo spot della FIAT Grande Panda, focalizzandosi sul design intelligente e funzionale che la caratterizza, sottolinea come la vettura può migliorare la quotidianità trasformandosi in una risposta concreta alle contemporanee esigenze di mobilità e non solo.

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