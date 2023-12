Alfa Romeo annuncia la terza edizione dei Tribe Days

Alfa Romeo nelle scorse ore ha annunciato ufficialmente la terza edizione dei Tribe Days. Questi incarnano lo spirito sportivo italiano e la passione che ha sempre contraddistinto il marchio fin dal 1910. Nel 2024, il raduno internazionale del marchio si terrà il 5 e 6 ottobre all’autodromo del Mugello, nei pressi di Firenze. Quest’anno, tutti gli appassionati di automobili, i fan della casa automobilistica del Biscione, i collezionisti, i membri dei club e coloro che amano la storia dell’auto italiana potranno godersi un weekend ricco di eventi.

Tribe Days: Alfa Romeo ha annunciato le date della terza edizione

Nel 2022, Alfa Romeo ha aperto per la prima volta le porte ai Tribe Days. Questo debutto si è svolto in due luoghi intrisi di storia per il marchio: la pista di prova di Balocco, lungo l’autostrada tra Milano e Torino, cuore della produzione delle leggendarie auto da corsa del Biscione e ancora oggi sede dello sviluppo dei modelli di serie della casa automobilistica. Un altro luogo significativo è stato Arese, nella periferia di Milano, dove la casa milanese ha gestito uno stabilimento dal 1962 al 2005, producendo modelli iconici come Giulia, Alfetta e 75. Attualmente ospita il museo della fabbrica. Una carovana di 112 Alfa Romeo provenienti da diverse epoche ha attraversato Milano, partendo dal Museo Storico fino al circuito di Formula 1 di Monza, durante il Gran Premio d’Italia.

Con il terzo Tribe Days del Mugello, Alfa Romeo continua la tradizione delle visite a circuiti storicamente importanti. Prima dell’apertura nel 1974 dell’Autodromo Nazionale permanente, usato anche dalla Formula 1 per un breve periodo, nel Mugello si facevano gare su strada su un tracciato di 66 chilometri. I piloti dell’Alfa Romeo hanno celebrato molte vittorie su questo tracciato che, tra le altre cose, passava per il Passo della Futa in Toscana.

