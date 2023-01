Alfa Romeo pianifica una grande berlina di segmento E per crescere negli USA

Alfa Romeo ha intenzione di crescere molto al di fuori dei confini europei ed in particolare in Nord America. Del resto gli Stati Uniti rimangono il mercato premium più importante al mondo. Fare bene li diventa fondamentale per un un marchio come quello del Biscione che Stellantis vuole trasformare in un brand premium globale. Per questo la casa milanese pianifica il lancio di una nuova berlina extra large pensata appositamente per fare bene negli Stati Uniti e che molto probabilmente sarà sviluppata proprio in quel paese anche se poi la produzione avverrà in Italia.

La futura ammiraglia di Alfa Romeo sarà una berlina extra large

Imparato di recente ai microfoni di Automotive News è tornato a parlare di questa auto dicendo che non si tratterà di un crossover. Il francese ha ribadito che con l’avvento delle auto elettriche, l’aerodinamica sarà molto importante e dunque la futura ammiraglia di Alfa Romeo sarà una grande berlina di segmento E tipo BMW Serie 5, Mercedes Classe E e Audi A6 oppure una vettura che supererà le attuali divisioni che vi sono tra i diversi segmenti di mercato. Quello che comunque sembra certo è che non si tratterà di un SUV o un crossover come invece si pensava fino a qualche tempo fa.

L’auto rappresenterà il non plus ultra della tecnologia, del lusso, delle prestazioni e del design di Alfa Romeo. Imparato ha dichiarato che la versione top di gamma Quadrifoglio avrà circa mille cavalli di potenza. Inoltre grazie ad un’architettura da 800 Volt l’auto potrà essere ricaricata in circa 18 minuti.

La sua autonomia dovrebbe raggiungere gli 800 km nelle versioni top di gamma. Insomma si tratterà di una vettura di altissimo livello. Imparato ha anche detto che il design di questo veicolo sarà deciso nel corso del 2023. Dunque è probabile che nei prossimi mesi emergano nuovi dettagli a proposito di questo veicolo.

