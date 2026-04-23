Alfa Romeo Duetto, 60 anni di un mito che non smette di emozionare

Sessant’anni dopo, l’Alfa Romeo Spider continua ad avere lo stesso effetto: basta nominarla per evocare subito un mondo fatto di stile, libertà e passione. Quando debuttò al Salone di Ginevra del 1966, nessuno poteva ancora immaginare fino in fondo quanto quella vettura sarebbe entrata nel cuore degli appassionati. Era la 1600 Spider, ma per tutti diventò quasi subito la “Duetto”: un nome mai ufficiale, eppure così giusto, così spontaneo, da restarle addosso per sempre. Ancora oggi, a sessant’anni da quel debutto, il suo fascino non si è affievolito. Anzi, con il tempo è diventato ancora più profondo, più consapevole, quasi affettivo. La Spider non è soltanto una delle Alfa Romeo più amate di sempre: è una di quelle auto che riescono a raccontare un’epoca e, insieme, a rimanere attuali.

Con oltre 124.000 esemplari venduti e 28 anni di carriera, è il modello Alfa Romeo più longevo e diffuso nel mondo

Lo si è visto chiaramente anche ad Arese, dove il Museo Alfa Romeo ha ospitato un raduno che ha richiamato centinaia di appassionati da tutta Italia e anche dall’estero. Più che un anniversario, è sembrato un vero incontro di famiglia, con persone diverse per età, provenienza e storie personali unite da un legame comune con questa vettura. C’erano collezionisti, curiosi, proprietari orgogliosi e Alfisti di lungo corso. Tutti lì per celebrare non solo un modello storico, ma un simbolo capace ancora oggi di creare appartenenza, emozione e memoria condivisa. È in momenti come questo che si capisce quanto il passato di Alfa Romeo non sia qualcosa di fermo, chiuso in una teca o affidato solo ai libri, ma continui a vivere nelle persone, nelle auto conservate con cura e nel sentimento che il marchio riesce ancora a suscitare.

In questa stessa direzione si muove “La Storia”, l’area del progetto Bottega Fuoriserie pensata per custodire, restaurare e valorizzare il patrimonio storico Alfa Romeo. Ma ridurla a un semplice reparto dedicato alle auto classiche sarebbe poco. Qui c’è l’idea che la memoria di un marchio non vada soltanto conservata, ma anche capita, rispettata e tramandata. È un lavoro che unisce competenza tecnica, sensibilità artigianale e cultura automobilistica, e che serve a mantenere un filo diretto tra le Alfa Romeo che hanno costruito il mito del Biscione e quelle che ne porteranno avanti l’identità in futuro.

Le celebrazioni andate in scena domenica 19 aprile hanno dato al museo un’atmosfera speciale. La parata degli esemplari più significativi della Spider, la conferenza dedicata alla sua storia, il confronto tra appassionati e addetti ai lavori: tutto ha contribuito a trasformare Arese in un luogo ancora più vivo, dove la storia non si limita a essere raccontata ma si lascia attraversare. Nel pomeriggio è stata inaugurata anche la mostra “Spider è Alfa Romeo”, un progetto pensato per durare fino a dicembre 2026 e costruito in modo da coinvolgere direttamente i collezionisti, invitati a esporre le loro vetture all’interno del museo. È un dettaglio importante, perché restituisce alla Spider la dimensione che le appartiene di più: quella di un’auto che vive davvero attraverso chi la guida, la conserva e la ama.

Il percorso espositivo seguirà quattro tappe, ognuna dedicata a una delle serie della Spider. Prima toccherà alle amatissime “osso di seppia”, poi alla “coda tronca”, quindi all’“aerodinamica” e infine alla quarta serie, quella del restyling del 1990. È una scelta intelligente, perché permette di raccontare non solo l’evoluzione stilistica del modello, ma anche il modo in cui la Spider abbia saputo cambiare restando sempre sé stessa. E forse è proprio questo uno dei segreti del suo successo: aver attraversato quasi tre decenni senza perdere identità.

Per capire davvero perché la Duetto sia diventata un mito bisogna tornare agli anni Sessanta, quando Alfa Romeo sentì il bisogno di raccogliere l’eredità della Giulietta Spider, un’auto che soprattutto negli Stati Uniti aveva incarnato un’idea nuova di eleganza italiana, libera e luminosa. La sfida era grande: creare una vettura capace di essere moderna senza perdere grazia, sportiva senza diventare estrema, raffinata ma autentica. Per riuscirci, Alfa Romeo si affidò ancora una volta a Pininfarina, che partì dalla meccanica della Giulia Sprint GT con passo ridotto.

Nacque così una spider che non colpiva soltanto per la bellezza della linea, ma anche per la sostanza tecnica. Sospensioni anteriori indipendenti, cambio a cinque marce, trazione posteriore, quattro freni a disco, il celebre bialbero Alfa Romeo: tutto contribuiva a costruire una vettura equilibrata, brillante, piacevole da guidare e sofisticata nel modo giusto. Anche l’abitacolo aveva un carattere preciso: essenziale ma elegante, sportivo senza artifici, con quella posizione di guida e quella leva del cambio che facevano sentire il guidatore al centro di tutto. Fuori, invece, la carrozzeria bassa, filante e morbida nelle forme restituiva immediatamente l’idea di leggerezza e armonia. Non aveva bisogno di eccessi per farsi notare: bastava guardarla.

E anche il debutto fu all’altezza del personaggio. Alfa Romeo decise di presentarla in grande stile, con una crociera sulla turbonave Raffaello da Genova a New York, facendo tappa a Cannes durante il Festival del Cinema. Un lancio quasi teatrale, con ospiti internazionali, mondanità e tre esemplari della nuova Spider in mostra sul ponte. Una scena che oggi sembra appartenere a un altro tempo, ma che racconta perfettamente il tipo di automobile che la Spider voleva essere: non solo una vettura bella e ben fatta, ma un oggetto di desiderio, una presenza scenica, un simbolo di stile italiano.

Il fatto che il nome “Duetto” non sia mai stato ufficiale, in fondo, contribuisce ancora di più al suo mito. Era il nome vincitore di un concorso promosso da Alfa Romeo, ma per ragioni legate a un marchio già registrato non poté essere utilizzato commercialmente. Eppure nessuno smise di chiamarla così. Anzi, proprio quel passaparola spontaneo la rese ancora più speciale. È come se fossero stati gli appassionati a battezzarla davvero, trasformando un soprannome in identità.

Nel corso degli anni, la Spider è cambiata, si è aggiornata, ha seguito il gusto e le esigenze del suo tempo, ma senza tradire la propria anima. La prima serie, la celebre “osso di seppia”, è oggi la più poetica e ricercata, forse perché incarna l’idea più pura del progetto originario. La seconda, la “coda tronca”, è stata la più longeva e la più venduta. La terza, l’“aerodinamica”, ha portato dentro la Spider il linguaggio stilistico degli anni Ottanta, mentre la quarta ha riportato la linea verso una pulizia più essenziale. Quattro fasi diverse, un solo carattere. È questa continuità emotiva, prima ancora che tecnica, ad aver reso la Spider così importante nella storia Alfa Romeo.

Oggi il mercato del collezionismo conferma tutto questo. La Duetto è tra le vetture più richieste nel programma Alfa Romeo Classiche, affidato alle Officine Classiche di Torino, dove vengono rilasciati certificati, autenticazioni e restauri realizzati nel rispetto assoluto delle specifiche originali. Ma al di là del valore economico o collezionistico, ciò che conta davvero è un’altra cosa: la Spider continua a essere desiderata, cercata, custodita e tramandata perché riesce ancora a parlare alle persone.

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