Citroen C4 X ed e-C4 X: anteprima italiana al Radio Italia Winterland Tour 2023

Citroen è protagonista, in qualità di partner, del “Radio Italia Winterland Tour” 2023, il villaggio turistico invernale itinerante che porta sport, musica e intrattenimento in giro per l’Italia in una viaggio lungo tre mesi, che si articolerà in tappe nelle più belle località sciistiche italiane di cinque regioni: Lombardia, Toscana, Trentino Alto-Adige, Valle d’Aosta e Veneto. Il tour è partito da Folgaria (Trento) il 21 gennaio e si concluderà il 26 marzo a Pila (Aosta).

Anteprima nazionale per C4 X ed e-C4 X

L’evento sarà l’occasione per scoprire, in anteprima nazionale, le nuove Citroen C4 X ed e-C4 X, in vista dell’arrivo in concessionari previsto per marzo. Accanto alle due nuove arrivata, saranno esposti anche i modelli C5 Aircross hybrid plug-in e C5 X hybrid plug-in. Per i visitatori del villaggio ci sarà anche la possibilità di effettuare dei test drive a bordo di tutte e quattro le vetture Citroen.

Comfort, spazio e sportività

Le attenzioni principali sono rivolte alle nuove C4 X ed e-C4 X, modelli che si propongono come un’alternativa a tradizionali berline e SUV di medie dimensioni, puntando sul massimo comfort di bordo, garantito dal programma Citroen Advanced Comfort, ed in particolare dai sedili Advanced Comfort e dalla sospensioni Progressive Hydraulic Cushions. Lunghe 4,6 metri e con bagagliaio di 510 litri, le due vetture coprono un ampio ventaglio di motorizzazioni.

Motori benzina, diesel ed elettrico

La Citroen C4 X offre una gamma di propulsori composta da due motori benzina PureTech e un motore diesel BlueHDi, mentre sulla Citroen e-C4 X troviamo una motorizzazione 100% elettrica con motore da 100 kW e 136 CV, che offre un’autonomia massima dichiarata di 360 chilometri nel ciclo WLTP e varie possibilità di ricarica: wall box da 11 kW trifase, wall box da 7,3 kW monofase, presa rinforzata o presa domestica.

