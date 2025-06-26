Antonio Filosa da Mirafiori: “L’auto ha ancora futuro in Italia”

Antonio Filosa ha scelto un luogo carico di significato, lo storico impianto di Mirafiori a Torino, per il suo primo confronto diretto con i lavoratori italiani. Il nuovo CEO di Stellantis ha parlato prima agli operai dello stabilimento e poi si è collegato in diretta con tutti i siti del gruppo nel mondo per la sua prima Town Hall globale. Durante la visita, ha condiviso un pranzo informale con pizza e sfogliatelle, richiamando le sue radici partenopee.

Antonio Filosa ha scelto Mirafiori per la sua prima Town Hall globale

«Sono nato professionalmente a Mirafiori. Sono uno di voi», ha dichiarato. Il nuovo amministratore delegato ha comunicato ai circa 230 mila dipendenti Stellantis nel mondo che è in corso la revisione del piano strategico elaborato da Carlos Tavares. «Stiamo già lavorando al nostro nuovo piano a lungo termine, che condivideremo quando sarà pronto», ha spiegato. Filosa ha assicurato che il futuro di Mirafiori sarà migliore rispetto all’attuale, grazie a investimenti concreti e duraturi in Italia. Ha ribadito che lo stabilimento torinese, simbolo della manifattura nazionale, è parte di un progetto dedicato al Paese, che include la nuova generazione di 500 dal 2030. Intanto, arriverà la versione ibrida, con volumi previsti fino a 130 mila unità l’anno.

Con la revisione del piano industriale, che supererà l’ormai superato Dare Forward 2030, Antonio Filosa riorienterà la strategia sulle motorizzazioni. L’enfasi esclusiva sull’elettrico lascia spazio a un maggiore equilibrio, dando nuova centralità all’ibrido. Lo conferma parlando della 500, inizialmente pensata solo in versione elettrica. «La crescita dell’elettrico è rallentata da fattori esterni e decisioni lontane dal mercato reale», ha spiegato. Al centro della strategia, ora, ci sono «i prodotti che davvero vogliono i clienti». E rilancia: «Siamo una sola squadra, siamo Stellantis».

