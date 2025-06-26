Ferrari Hypersail: il debutto del Cavallino nella vela con un monoscafo da 100 piedi a energia pulita [FOTO]

Ferrari sconfina nel mondo della vela con il nuovo progetto Ferrari Hypersail, un’inedita sfida sportiva che porta in mare l’unione tra la tradizione delle competizione e l’innovazione tecnologica delle Casa di Maranello.

Con un nome, Hypersail, che rende omaggio al mondo racing di Ferrari e alla sua Hypercar, il Cavallino affiderà a Giovanni Soldini, Team Principal di Hypersail, il compito di creare una piattaforma di ricerca e sviluppo d’eccellenza applicata alla navigazione oceanica. Il progetto Hypersail si avvale delle competenze del team Ferrari che, in collaborazione con esperti specializzati nel settore nautico, è direttamente impegnato nelle fasi di ideazione, ingegnerizzazione e testing.

Rivoluzionario monoscafo di 100 piedi

La barca Ferrari, progettata dal designer francese Guillaume Verdier, è un innovativo prototipo di monoscafo oceanico volante da competizione di 100 piedi, che stabilizzerà il suo volo su tre punti d’appoggio. La novità assoluta ideata da Verdier consiste nel fatto che uno dei foil avrà come supporto la chiglia basculante, e gli altri punti d’appoggio saranno un foil sul timone e, a turno, i due foil laterali. Inoltre il 100 piedi Hypersail è il primo al mondo di questa dimensioni a essere completamente autosufficiente sul piano energetico, progettato per funzionare esclusivamente con sole fonti di energia rinnovabile, quali l’energia solare, eolica e cinetica. Il monoscafo Ferrari, attualmente in costruzione in Italia, sarà varato nel corso del 2026 col via dei collaudi con i primi test in acqua.

Open innovation e trasferimento tecnologico

Il progetto Hypersail di Ferrari nasce all’insegna dell’open innovation, con l’obiettivo di generare innovazione e creare valore grazie a aziende operative in settori differenti. La Casa di Maranello sarà anche impegnata in un operazione di trasferimento tecnologico dalle vetture Ferrari al monoscafo, come nel sistema di controllo di volo della barca sviluppato a partire dalle esperienze maturate dal Cavallino nell’automotive.

Elkann: “Opportunità d’innovazione per la nautica e per l’automotive”

Il presidente della Ferrari John Elkann ha presentato così l’inedito progetto:”Hypersail è una nuova sfida che ci porta a superare i nostri confini e ad allargare i nostri orizzonti tecnologici. Allo stesso tempo si inserisce nel solco della tradizione Ferrari, traendo ispirazione dalla nostra Hypercar, tre volte vittoriosa alla 24 Ore di Le Mans. Progettare una barca per la navigazione d’altura è forse la massima espressione dell’endurance. Giovanni Soldini è un pilastro fondamentale di questo progetto, sia per le sue imprese come velista, sia per la sua impareggiabile esperienza nello sviluppo e costruzione di barche. Il grande lavoro di squadra con Ferrari e Guillaume Verdier sta dando vita a una barca unica che volerà sugli oceani e che rappresenta anche un’opportunità di innovazione per la nautica e per l’automotive”.

Soldini: “L’eccellenza Ferrari ci permette di costruire una barca rivoluzionaria”

Ad accogliere da protagonista la nuova sfida di Ferrari nel mondo della vela è Giovanni Soldini, Team Principal di Hypersail, che ha dichiarato: “Sono felice e onorato di poter partecipare a questa avventura. Una sfida avvincente che conta su un team davvero unico che mette insieme l’eccellenza Ferrari e le competenze dei progettisti specializzati nella vela oceanica. L’incontro tra culture diverse e tecnologie avanzate sta permettendo di costruire una barca per molti aspetti rivoluzionaria. Dal punto di vista nautico, è innovativa per come è fatta e per come volerà; sul fronte dei sistemi, l’apporto di Ferrari sta promuovendo lo sviluppo di un controllo mai visto prima a bordo. Per prepararci al meglio alla variabilità e alla potenza di fenomeni e condizioni che si affrontano in oceano, la priorità è raggiungere l’equilibrio fra ricerca di performance estreme e massima affidabilità”.

