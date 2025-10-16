Apre a Porto Mantovano la nuova concessionaria Nissan Ferrari Motors: rafforzata la presenza in Lombardia

È stato inaugurato mercoledì 15 ottobre la nuova concessionaria Nissan Ferrari Motors a Porto Mantovano (Mantova). Lo showroom, situato in via Vienna 1, in un’area ad alta vocazione commerciale, nel cuore del distretto automotive del comune lombardo, si affianca al secondo sito della concessionaria, anch’esso di recente apertura, che si trova nel comune di Lonato del Garda.

Con queste due strutture Ferrari Motors copre in modo capillare un territorio importante per sia per quanto riguarda i clienti privati che i clienti business. Ferrari Motors, che oltre alla lunga esperienza nel settore, è impegnata in attività sociali e dedicate al territorio, come la sponsorizzazione del progetto di clownterapia Kataclown e dei settori giovanili del Mantova Calcio e del Basket San Giorgio, consolida così ulteriormente il legame con il territorio mantovano.

Marco Toro (AD Nissan Italia): “Ferrari vuole cogliere le opportunità offerte dalla rinnovata gamma Nissan”

Alla cerimonia d’inaugurazione, dove tra le protagoniste c’erano anche le nuove Nissan Micra e Leaf, ha partecipato Marco Toro, presidente e AD di Nissan Italia, che ha dichiarato: “Con l’apertura di nuovi siti in pochi mesi, Ferrari ha dimostrato una forte determinazione nel gestire al meglio il territorio di propria competenza e la volontà di cogliere tutte le opportunità offerte da una gamma Nissan rinnovata e più ampia. Nel 2025 abbiamo lanciato la nuova Micra, la nuova Leaf e la nuova generazione del propulsore e-Power, che offre minori consumi, minori emissioni e più silenziosità a bordo. Inoltre, nel 2026 arriverà il nuovo Juke EV e nel 2027 una vettura elettrica del segmento A. Novità anche in termini di servizi, con il programma di garanzia Nissan More che adesso copre un maggior numero di componenti delle nostre vetture”.

Maurizio Migliarotti, amministratore delegato di Ferrari Motors, società parte della Holding Intergea Nord Est a cui a Ferrari Motors fa riferimento, ha commentato: “Il 2025 è stato per noi un anno di grandi cambiamenti e con l’apertura dei due nuovi siti abbiamo voluto rafforzare la nostra partnership con Nissan. La squadra è molto motivata e sappiamo di avere tante frecce al nostro arco, tra cui il ritorno di due icone come Micra e Leaf. Ora dobbiamo mettere in campo tutta la nostra esperienza e la nostra passione per trasformare le nuove sfide in nuove vittorie”.

