Trofeo Lancia: la stagione 2025 si conclude al Rallye Sanremo

Il Trofeo Lancia 2025 vivrà il suo gran finale al Rallye Sanremo, in programma dal 18 al 19 ottobre, riportando sulle strade liguri la passione e la tradizione sportiva del marchio. Dopo sei intense tappe, la stagione si concluderà in uno dei luoghi più iconici del motorsport, teatro di successi leggendari che hanno consacrato Lancia come il marchio più vincente nella storia dei rally.

Il rombo della Ypsilon Rally4 HF riecheggerà lungo i 481 km di gara

Giunto alla 72ª edizione, il Rallye Sanremo resta una delle gare più affascinanti d’Europa, con prove speciali tra l’entroterra ligure e la Riviera dei Fiori, tratti tecnici e condizioni meteo variabili lungo 481 km totali, di cui 118,42 cronometrati. A completare l’evento, saranno esposte due icone del passato: la Lancia 037 e la Delta Integrale, protagoniste di vittorie storiche a Sanremo. Dopo il Rally del Lazio Cassino, Gianandrea Pisani e Nicola Biagi hanno già conquistato il Trofeo Lancia e il titolo CIAR 2Ruote Motrici.

Va sottolineato che, ad ogni appuntamento del calendario, le Ypsilon Rally4 HF hanno rappresentato tra il 20 e il 30% dei partecipanti, «segno del successo della formula», e che al parco assistenza, spesso animato dalla presenza di Miki Biasion e della gamma Ypsilon, il pubblico ha potuto vivere da vicino l’atmosfera unica del Trofeo, incontrare i protagonisti e respirare la passione autentica che accompagna il ritorno di Lancia nei rally. Presso lo stand Lancia, nel villaggio del Rallye Sanremo, sarà inoltre possibile ammirare il nuovo orologio da collezione Lancia HF, frutto della collaborazione con Eberhard & Co., che celebra il ritorno del logo HF e dell’iconico elefantino rosso, simboli dell’anima sportiva del marchio.

A Sanremo restano da assegnare i titoli Junior ed Expert, con battaglie sul filo dei secondi, mentre il Rallye rappresenterà anche la celebrazione di Pisani e Biagi, «simbolo del ritorno vincente di Lancia». Eugenio Franzetti ha evidenziato: «Il Trofeo, le vittorie e l’entusiasmo di questa stagione rappresentano il punto di partenza di un percorso che crescerà nel 2026 con la Ypsilon Rally2 HF Integrale.»

