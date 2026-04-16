Aramis Group accelera in Europa: nuova identità comune e più forza a brumbrum in Italia

Aramis Group, realtà ormai consolidata a livello europeo nella vendita online di auto usate ai privati e tra i nomi più riconosciuti nel ricondizionamento industriale, prosegue il proprio percorso di crescita con un nuovo passo strategico. Il Gruppo ha infatti deciso di rafforzare la propria identità di marca su scala europea, con l’obiettivo di essere ancora più riconoscibile in tutti i Paesi in cui opera.

Una nuova identità di marca e una piattaforma comune in Europa per Aramis Group

Dietro questa evoluzione c’è un lavoro più profondo, che riguarda il modo in cui Aramis vuole presentarsi ai clienti, organizzare i propri processi e costruire una relazione sempre più coerente nei diversi mercati europei. In altre parole, il Gruppo punta a parlare con una voce più chiara e riconoscibile, facendo emergere con ancora più forza la propria idea di mobilità: meno complicazioni, più fiducia, più trasparenza.

Dentro questo percorso si inserisce in modo pieno anche brumbrum, il brand italiano di Aramis Group, che viene sempre più integrato nella piattaforma europea del Gruppo. Per il mercato italiano questo significa poter contare su una struttura più ampia, su processi condivisi, su standard industriali comuni e su competenze sviluppate nel tempo in altri Paesi europei. Ma soprattutto significa offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto più ordinata, più leggibile e più rassicurante.

Il punto centrale di questa evoluzione è una promessa unica, valida in tutti i mercati in cui Aramis opera: rendere l’acquisto di un’auto usata ricondizionata sicuro, semplice e conveniente. È una promessa che prova a rispondere a uno dei nodi storici del settore dell’usato, cioè quella diffidenza che spesso accompagna il consumatore nel momento della scelta. Dubbi sullo stato del veicolo, sulla chiarezza delle informazioni, sulle garanzie, sul servizio. Aramis Group cerca di intervenire proprio lì, dove nasce l’incertezza, trasformando il ricondizionato in una soluzione percepita non come un ripiego, ma come una scelta consapevole e affidabile.

Per i clienti italiani, tutto questo prende forma attraverso brumbrum. L’obiettivo è offrire un’esperienza sempre più allineata a quella sviluppata dal Gruppo negli altri mercati europei: processi più semplici, informazioni più comprensibili, un percorso digitale più lineare e una sensazione generale di maggiore controllo in ogni fase dell’acquisto. Dalla scelta dell’auto al ricondizionamento, fino alla consegna e al post-vendita, il percorso vuole essere più chiaro e meno dispersivo. Il tono e la personalità di brumbrum restano, ma si innestano su una base ancora più strutturata.

La nuova identità verrà introdotta progressivamente nei diversi Paesi in cui il Gruppo è presente, coinvolgendo sia le piattaforme digitali sia i touchpoint fisici. L’obiettivo è duplice: da una parte aumentare la visibilità e la riconoscibilità di Aramis in Europa, dall’altra rendere più efficace e coerente la comunicazione del Gruppo su scala continentale. In un mercato sempre più competitivo, essere chiari su ciò che si offre e su come lo si offre fa una grande differenza.

In questo percorso resta centrale anche il tema della sostenibilità, che per Aramis non è separato dal modello di business, ma ne è parte integrante. Promuovere l’usato ricondizionato, sia per i veicoli termici sia per quelli elettrici, significa infatti contribuire a una mobilità più responsabile. Vuol dire dare più valore ai veicoli già esistenti, allungarne il ciclo di vita e ridurre la necessità di nuova produzione, con benefici concreti in termini di riduzione degli sprechi e ottimizzazione delle risorse. È un approccio che si muove nella direzione dell’economia circolare e che rende il ricondizionamento un elemento sempre più centrale nella trasformazione del settore automotive.

Nel 2026, Aramis punta ad accelerare ulteriormente questo percorso. Il Gruppo ha organizzato le proprie attività europee in due cluster geografici, Francia-Belgio e Spagna-Italia, per facilitare il trasferimento di competenze, aumentare le sinergie operative e rendere più veloce la capacità di esecuzione tra i vari mercati. È una scelta che va letta come parte di una strategia più ampia: crescere, sì, ma farlo in modo ordinato, coerente e sostenibile.

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