AsConAuto sarà protagonista all’evento sul post vendita Automotive Service Day 2023

Appuntamento importante a fine mese per gli operatori del post vendita automotive, ai quali si rivolge Service Day, l’evento di Quintegia nato da un’idea di AsConAuto, che torna con la sua terza edizione che si terrà a VeronaFiere il 27 e 28 ottobre.

Il Service Day 2023, che ha come titolo “Il valore dell’assistenza“, sarà l’occasione per dibattiti, formazione e riflessioni sul settore della riparazione che in Italia ha un fatturato che, sommando spesa di riparazione e manutenzione (inclusi pneumatici e interventi in carrozzeria), supera i 32 miliardi, con il 2022 che ha segnato un +6,5% rispetto al 2021.

Occasione di riflessione su diverse tematiche relative ai servizi post vendita

L’edizione di quest’anno, dove AsConAuto sarà presente con uno stand e alcuni interventi, punta i riflettori sulle novità del mondo dell’after sales, affrontando diversi temi: mercato, futuro e tecnologia, gestione dell’officina, servizi innovativi, consumatori, marketing e digitale, personale, carrozzeria. Service Day si conferma così come punto di incontro per concessionari, riparatori autorizzati, Case automobilistiche, riparatori indipendenti, carrozzerie e tutte quelle aziende coinvolte nella cura e manutenzione dell’auto.

Dal servizio al cliente alla gestione del personale in officina

Ad aprire l’evento, venerdì 27 ottobre alla 9:30, sarà la sessione “L’assistenza ha un valore” durante la quale sarà protagonista il servizio offerto al cliente e non più il prodotto. Tra i relatori ci sarà anche Paolo Gabrielli, direttore vendite di Technogym.

Nella due giorni veronese si indagherà anche sul consumatore e sulle sue necessità, grazie alla presentazione del Service Customer Study di Quintegia, che fotografa i comportamenti e le scelte degli utenti finali dopo l’acquisto di un’auto. Altre tematiche centrali che saranno affrontante a Service Day 2023 saranno quelle relative alla gestione dei dati e alle risorse umane con l’intervento, nella sessione di chiusura dell’evento, sabato 28 alle 16:30, di Luigi Mazzola (ex Test Team Manager Formula 1 di Ferrari e oggi mental coach).

