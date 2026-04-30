Audi RS 5 debutta in pista a Miami come hot lap car ufficiale del GP di F1

La nuova Audi RS 5 apre un capitolo importante per Audi Sport. Per la prima volta, un modello high performance del marchio adotta una tecnologia plug-in hybrid, unendo prestazioni elevate, elettrificazione e soluzioni tecniche pensate per rendere la guida ancora più precisa e coinvolgente. La novità più interessante è il debutto, su un modello di serie, del torque vectoring elettromeccanico. Il sistema si chiama Dynamic Torque Control e permette di distribuire la coppia tra le ruote posteriori con grande rapidità, non solo in accelerazione, ma anche in rilascio e in frenata.

Audi RS 5 protagonista del programma a supporto della Formula 1

Sotto il cofano, la nuova Audi RS 5 combina un V6 2.9 TFSI biturbo da 510 CV con un motore elettrico da 177 CV integrato nel cambio tiptronic a otto rapporti. Insieme, le due unità sviluppano 639 CV e 825 Nm di coppia. Numeri importanti, che permettono alla sportiva dei quattro anelli di entrare da protagonista nel programma F1 Pirelli Hot Laps.

Durante alcuni weekend di Formula 1, gli ospiti potranno vivere l’esperienza di un giro veloce sui circuiti dei Gran Premi accanto a piloti professionisti, a bordo di vetture sportive di serie. In questo contesto, la nuova Audi RS 5 sarà presente con due esemplari strettamente di serie, caratterizzati da una livrea color titanio. Gli anelli rossi sull’anteriore, sul posteriore e sui mozzi ruota richiamano invece la monoposto Audi R26, simbolo del nuovo percorso del marchio nel motorsport.

A guidare le RS 5 saranno due piloti molto legati alla storia sportiva Audi: Dindo Capello e Markus Winkelhock. Capello ha ottenuto risultati di grande rilievo anche negli Stati Uniti, con cinque vittorie alla 12 Ore di Sebring e due titoli nell’American Le Mans Series. Winkelhock, invece, ha conquistato tre successi alla 24 Ore del Nürburgring, una delle gare endurance più difficili al mondo.

“Non vedo l’ora di far conoscere agli ospiti i circuiti di Formula 1 e, soprattutto, l’agilità e il dinamismo di nuova Audi RS 5”, ha dichiarato Markus Winkelhock. Il pilota tedesco ha evidenziato in particolare il lavoro della nuova generazione della trazione quattro con torque vectoring elettromeccanico: “Specie nelle curve strette del circuito disegnato attorno all’Hard Rock Stadium di Miami, mette in mostra i propri vantaggi competitivi. Per me, questo è vero Vorsprung durch Technik”.

Il debutto della RS 5 nel programma hot lap arriva in un mercato chiave per Audi: gli Stati Uniti. Il marchio dei quattro anelli sta rafforzando la propria presenza nordamericana anche attraverso il rinnovamento della gamma SUV. Nei prossimi mesi arriveranno la nuova Audi Q7 e soprattutto la Audi Q9, sviluppata su misura per il mercato statunitense e destinata a diventare la nuova ammiraglia SUV del brand.

“La Formula 1 affascina sempre più persone in tutto il mondo. Stiamo sfruttando questo palcoscenico per trasmettere il carattere emozionale Audi e radicarci ulteriormente negli States”, ha affermato Marco Schubert, membro del Board di AUDI AG per le Vendite e il Marketing. Schubert ha poi sottolineato il ruolo della futura Q9: “Audi Q9, sviluppata su misura per il mercato statunitense, sarà l’ammiraglia della nuova gamma SUV. Non vedo l’ora del suo debutto, previsto entro la fine di quest’anno”.

La presenza nel mondo della Formula 1 non è casuale. Negli Stati Uniti, il campionato sta vivendo una crescita molto forte, con un pubblico sempre più ampio e un’attenzione crescente per gli appuntamenti di Miami, Austin e Las Vegas. Audi of America e Audi Revolut F1 Team intendono sfruttare questo momento con diverse iniziative, tra cui un’esperienza interattiva nel Wynwood Art District di Miami, area famosa per i suoi murales e per la sua identità creativa.

Per Audi, il ritorno ufficiale negli Stati Uniti con la monoposto Audi R26 ha anche un valore simbolico. Il marchio vanta una lunga tradizione nel motorsport nordamericano e torna a correre ufficialmente negli USA per la prima volta dal GP di Formula E del 2021 a New York. La nuova RS 5 plug-in hybrid diventa così non solo una hot lap car, ma anche una vetrina tecnologica del nuovo corso sportivo Audi.

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