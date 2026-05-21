ATFlow porta in Italia due nuovi brand: Linktour e GAC Aion

ATFlow rafforza la propria presenza sul mercato italiano e lo fa aprendo le porte a due nuovi marchi: Linktour e GAC Aion. La presentazione ufficiale è avvenuta ieri all’Automotive Dealer Day 2026, appuntamento di riferimento per il mondo B2B automotive e per la mobilità, in programma a Verona dal 19 al 21 maggio.

ATFlow amplia la propria offerta elettrica tra quadricicli urbani, hatchback compatte e SUV a zero emissioni

Per ATFlow, società del Gruppo Autotorino nata per importare e distribuire brand automobilistici innovativi, si tratta di un passaggio importante. L’obiettivo è quello di costruire un’offerta capace di rispondere a un mercato che cambia rapidamente, dove elettrificazione, accessibilità e nuovi protagonisti internazionali stanno ridisegnando le scelte di dealer e clienti. L’arrivo di Linktour e GAC Aion va proprio in questa direzione. Da una parte c’è la mobilità elettrica urbana, leggera e sostenibile; dall’altra un marchio globale con una forte base tecnologica e modelli pensati per inserirsi nel cuore del mercato elettrico europeo.

Linktour, brand del Weiqiao Pioneering Group, punta sulla mobilità cittadina con veicoli elettrici compatti, accessibili e facili da utilizzare. La proposta si distingue per design, sicurezza, comfort e soluzioni intelligenti, con l’obiettivo di parlare sia a un pubblico giovane sia a utenti adulti in cerca di un’alternativa pratica per gli spostamenti quotidiani.

I modelli Alumi e Alumi Elite rappresentano il centro della gamma. Sono quadricicli leggeri e pesanti progettati per muoversi agilmente in città, dove cresce la richiesta di mezzi elettrici semplici, sostenibili e adatti alla vita urbana. Non solo micro-mobilità, dunque, ma una risposta concreta a nuove abitudini di spostamento. GAC Aion porta invece in Italia una proposta automobilistica più ampia. GAC, Guangzhou Automobile Group, è tra i principali gruppi automotive cinesi e dal 2022 ha rafforzato la propria espansione internazionale.

Il debutto italiano passa da due modelli elettrici: Aion UT e Aion V. La prima è una hatchback compatta di segmento C, pensata per chi cerca una vettura elettrica agile e versatile. La seconda è un SUV elettrico di segmento D, più spazioso e moderno, rivolto a chi desidera tecnologia, presenza su strada e maggiore abitabilità. Entrambi i modelli sono prodotti in Austria, quindi in Europa.

La cornice dell’Automotive Dealer Day conferma il valore strategico dell’annuncio. Per ATFlow, presentare Linktour e GAC Aion davanti a dealer, operatori e partner significa aprire un dialogo diretto con la filiera, proprio mentre il mercato automotive italiano affronta una fase di forte trasformazione.

“La presentazione di Linktour e GAC Aion rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita di ATFlow”, ha dichiarato Mattia Vanini, Presidente di ATFlow. “Continuiamo a investire nell’individuazione di brand capaci di interpretare l’evoluzione della mobilità e dell’offerta, con l’obiettivo di proporre ai nostri partner scelte solide e competitive, e ai nostri clienti soluzioni sempre più evolute, accessibili e sostenibili”.

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