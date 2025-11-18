Xpeng G6: a bordo del futuristico SUV-Coupé elettrico con il Gruppo Autotorino [VIDEO]

La Xpeng G6, nuovo SUV-Coupé elettrico dal carattere futuristico e ultra-tecnologico, è una della novità più interessanti del panorama automobilistico italiano, dove il nuovo modello del marchio high-tech cinese approda grazie ad ATFlow, società del Gruppo Autotorino, che lo commercializza attraverso una rete di concessionarie ufficiali Xpeng operative nel nostro Paese.

Proprio attraverso un concessionaria Xpeng, il Gruppo Autotorino, attraverso il video qui sotto, ci porta a bordo della G6, mostrandoci alcuni dei dettagli delle sue caratteristiche di design e dotazione tecnologica, con le quali l’elegante e sportivo SUV-Coupé elettrico del brand high-tech punta a farsi largo nel mercato automobilistico italiano ed europeo.

Su piattaforma a 800 V

La Xpeng G6, le cui dimensioni da SUV medio lo collocano nel segmento D, si fa notare le linee moderne e filanti che disegnano un’auto dalle forme tondeggianti sotto le quali si nasconde una piattaforma tecnologica avanzata, con architettura a 800 V, che permette di beneficiare della ricarica ultra-rapida con potenza fino a 280 kW in corrente continua, abbattendo i tempi di ricarica e incrementando la praticità d’uso della mobilità a zero emissioni garantita dalla G6.

Tre versioni con autonomia fino a 570 km

La XPeng G6 è disponibile in tre versioni: RWD Standard Range con batteria da 66 kWh per 435 km d’autonomia massima dichiarata nel ciclo WLTP; RWD Long Range con batteria da 87,5 kWh e 570 km d’autonomia; AWD Performance con trazione integrale e batteria da 87,5 kWh per 550 km d’autonomia.

Interni raffinati e funzionali

L’ambizione di fornire un’esperienza di guida premium, dove la tecnologia intelligente alza il livello di connessione, sicurezza e coinvolgimento del conducente, è espressa dall’abitacolo della Xpeng G6, dove lo stile essenziale e raffinato, fatto di materiali e rivestimenti curati, si combina con una ricca dotazione tecnologica. Il SUV-Coupé di Xpeng, dotato di piattaforma SEPA 2.0 FUYAO, sistema operativo proprietario ed evoluta suite di Adas Xpilot, propone un equipaggiamento di serie che comprende i fari full LED, il climatizzatore bizona, il quadro strumenti digitale, l’infotainment con schermo touch da 14,96 pollici, aggiornamenti software OTA (over-the-air), sedili anteriori regolabili elettricamente e tetto panoramico.

