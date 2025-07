Auto storiche: torna il Concorso d’Eleganza di San Pellegrino Terme

Si rinnova l’appuntamento con il Concorso d’Eleganza di San Pellegrino Terme, con l’edizione 2025. Questo weekend, infatti, sulle rive del Brembo tornano ad incontrarsi le auto e le moto d’epoca più belle, con in primo piano l’esposizione di sabato a Villa Pesenti Agliardi Sombreno. Ci saranno due focus tematici in questa edizione: i 90 anni di Jaguar ed i 70 della Citroen DS.

Il programma

L’edizione 2025 prenderà il via oggi, con l’ormai tradizionale tour motociclistico, su un percorso attraversa le Prealpi Orobie e lecchesi fino a Colico, passando per località come Varenna, Bellano e Menaggio, con un romantico attraversamento del Lago di Lecco in battello.

Il giorno clou sarà sabato 12, con la citata esposizione di tutti i modelli presenti a Villa Pesenti Agliardi Sombreno, a Paladina, elegante dimora neoclassica immersa nel verde. Dalle 9 del mattino, oltre 100 veicoli, tra auto d’epoca fino agli anni Settanta e motociclette costruite prima della Seconda Guerra Mondiale, saranno valutati da una giuria di esperti. Sabato ci sarà anche il ‘Fuoriconcorso’, con la passerella delle vetture dei soci e degli amici del Club Orobico.

La chiusura è prevista per domenica 13 giugno, quando i veicoli finalisti saranno presenti al Grand Hotel di San Pellegrino Terme, per l’esposizione conclusiva e la cerimonia di premiazione.

I focus

Oltre al concorso vero e proprio, ci saranno anche due focus tematici, legati ad anniversari storici. Infatti, come dicevamo, saranno celebrati i 90 anni della casa automobilistica Jaguar, i 70 anni della Citroen DS ed i modelli stradali derivati dalle più celebri vetture da rally.

