Il Gruppo Volkswagen all’IAA Mobility 2025

Il Gruppo Volkswagen si prepara a consolidare il suo ruolo di protagonista mondiale nel settore tecnologico dell’automotive, presentando a IAA Mobility 2025 di Monaco una serie di innovazioni e anteprime esclusive. Durante sei giorni ricchi di eventi, il gruppo offrirà non solo nuove soluzioni e veicoli all’avanguardia, ma anche dibattiti con esperti di economia e politica, oltre a conferenze su temi attuali dell’industria automobilistica e tecnologica, tutto direttamente presso il proprio stand.

Gruppo Volkswagen presenterà innovazioni tecnologiche e diverse anteprime mondiali

Il programma dello stand Volkswagen all’IAA Mobility 2025 prevede eventi tematici ogni giorno. Si parte domenica 7 settembre con la presentazione di una nuova gamma di city car elettriche pensate per rendere accessibile la mobilità sostenibile, insieme ad anteprime mondiali di modelli innovativi. Lunedì 8 sarà dedicato a tecnologia e design, con approfondimenti sull’intelligenza artificiale e le batterie. Martedì 9 si parlerà di AI e del ruolo di Volkswagen nel rafforzare l’innovazione europea. Mercoledì sarà il Technology Day, con focus su batterie, piattaforme e ricarica. Giovedì 10 il Software Day presenterà soluzioni per la mobilità smart, tra cui guida autonoma e connettività. Venerdì 11 si concluderà con il Human Resources Day, esplorando opportunità nel settore automotive.

Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen, ha dichiarato: “La tecnologia nel mondo dell’auto dà il massimo quando riesce a coinvolgere e semplificare la vita delle persone. Questa è la nostra stella polare. All’IAA Mobility, insieme ai nostri Brand, dimostreremo come vogliamo rendere la mobilità intelligente accessibile a tutti, oggi e in futuro. A Monaco mostreremo la nuova energia del Gruppo Volkswagen e il nostro ruolo di leader tecnologico globale, presentando anteprime sorprendenti, prodotti iconici e innovazioni che apriranno nuove strade nei settori tecnologici più rilevanti. Stiamo trasformando la mobilità: sostenibile, interconnessa e pensata per le persone.”

Rate this post