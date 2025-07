Iveco Defence Vehicles celebra 88 anni nell’industria dei mezzi per la difesa

Con 88 anni di attività alle spalle, Iveco Defence Vehicles continua a essere un punto di riferimento nel panorama della difesa internazionale. Fondata a Bolzano nel 1937 con il nome di Lancia Veicoli Industriali, l’azienda avviò la produzione di autocarri per l’Esercito Italiano. Dal 1975 è parte del gruppo Iveco, e da allora ha intrapreso un percorso di sviluppo che l’ha portata a consolidare la propria presenza in ambito globale.

Oggi IDV conta su una forza lavoro di circa 2.000 dipendenti e sei stabilimenti distribuiti in tutto il mondo. L’azienda si è distinta per l’esperienza nella progettazione di veicoli protetti, pensati per affrontare scenari operativi complessi. Tra i risultati più significativi spicca il Light Multirole Vehicle, meglio noto come Lince: introdotto nel 2003, è oggi in servizio presso numerose forze armate con oltre 4.500 unità distribuite a livello internazionale.

Apprezzato per le sue doti di protezione, manovrabilità e affidabilità, il Lince ha dimostrato la propria efficacia anche in contesti ad alto rischio. Una nuova versione aggiornata è già disponibile, mentre lo stesso know-how ha portato allo sviluppo dell’MTV, adottato dalle forze armate dei Paesi Bassi. Importante anche la collaborazione con Leonardo, da cui è nato il Consorzio CIO, responsabile di piattaforme come Centauro e Ariete, impiegate sia dall’Esercito Italiano sia in missioni all’estero.

Nel settore dei veicoli anfibi, IDV ha progettato mezzi come il Guarani, veicolo 6×6 destinato all’Esercito del Brasile, e l’ACV, sviluppato insieme a BAE Systems per gli Stati Uniti. “IDV rappresenta un’eccellenza unica nel panorama dei veicoli militari” – ha dichiarato Claudio Catalano, CEO dell’azienda – “Investiamo costantemente in tecnologie avanzate, offrendo soluzioni flessibili e su misura, senza mai perdere di vista i valori che ci guidano da quasi novant’anni”.

