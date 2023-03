Auto usate, come sapere se una vettura è stata utilizzata come taxi: marche e colori possono essere un indizio

Quando si acquista un’auto usata c’è la possibilità di imbattersi in vetture che un tempo fungevano da taxi. In genere, gli acquirenti si tengono alla larga da questi tipi di veicoli, consapevoli della maggiore usura dovuta al lungo e intenso periodo di guida nel traffico.

A tal proposito, carVertical, società che si occupa di ricostruire la cronologia di un’auto, ha stilato un elenco di modelli di vetture preferite dalle compagnie di taxi e una serie di suggerimenti su come identificare e riconoscere quello che una volta era un taxi, nel mercato delle auto usate.

Auto con tanti chilometri alle spalle

I motivi per i quali è meglio evitare di acquistare auto usate come taxi sono diversi, a partire dal fatto di aver accumulato centinaia di migliaia di chilometri, di cui la gran parte in città, il che significa che molte delle parti fondamentali potrebbero essersi usurate, su tutte il motore, i freni e il cambio. Matas Buzelis, esperto di auto e responsabile della comunicazione di carVertical, spiega che: “Sebbene spetti agli acquirenti la scelta di voler acquistare un’auto usata come taxi, il prezzo di qualsiasi auto dovrebbe riflettere le sue condizioni reali, che dipendono da come è stata utilizzata. Le auto utilizzate come taxi possono sembrare dei veri e propri ‘affari’, poiché spesso sono molto usurate”.

Marche e modelli più popolari tra i taxi

Oltre a controllare la cronologia dell’auto per scoprire se in passato è stato utilizzato come taxi, che è il modo più immediato e affidabile, ci sono una serie di indizi che, come sostiene carVertical, possono far aumentare il sospetto a chi intenzionato ad acquistare il veicolo. Conoscere marche e modelli delle auto più utilizzate come taxi è già un primo passo. Dal database di carVertical è emerso che i brand di auto utilizzate come taxi più popolari nel mercato dei veicoli usati sono: Mercedes-Benz (29%), Volkswagen (14,4%), Skoda (12,3%), Volvo (10,9%) e BMW (5,8%). Netta dunque la prevalenza di auto tedesche.

Per quanto riguarda i modelli in cima alla lista c’è la Mercedes Classe E (17,9%), seguita da Skoda Superb (7,7%), Volkswagen Passat (6,1%), BMW Serie 5 (5%) e Volvo V70 (4,7%).

Il colore può essere un indizio

Anche il colore di un’auto è utile a rivelare il suo passato: molte città usano lo stesso colore per i taxi, in modo che possano essere facilmente individuati per strada. Alcuni modelli, come la Classe E, sono stati fabbricati allo scopo di essere impiegati come taxi e gli è stato persino assegnato uno speciale colore della carrozzeria.

Quando si acquista un’auto usata, vale la pena ispezionarne accuratamente la carrozzeria, poiché – spiegano gli specialisti di carVertical – in alcune zone possono essere ancora visibili i residui delle decalcomanie. Visto che le decalcomanie coprono ampie aree della carrozzeria esposte al sole, queste aree possono essere più luminose e chiaramente visibili, suggerendo che in passato l’auto sia stata utilizzata come taxi.

