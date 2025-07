Autogrill: i prezzi continuano a salire, panini e acqua costano 4 volte più rispetto al 2024

Prezzi sempre più alti in autogrill. L’estate 2025 è appena iniziata, ma già tantissimi italiani si stanno mettendo in viaggio per le vacanze o per brevi fughe nei weekend. Tuttavia in particolare per chi decide di viaggiare su strada arrivano pessime notizie. Infatti secondo una recente indagine di Altroconsumo, i prezzi nei principali autogrill lungo la rete autostradale sono aumentati sensibilmente. In alcune aree di servizio, un panino semplice può costare fino a 8,50 euro, mentre una bottiglia d’acqua arriva a 3,20 euro al litro, cifre fino a cinque volte superiori a quelle di un normale supermercato.

Autogrill sempre più cari in Italia: i prezzi sono aumentati di 4 volte rispetto al 2024

Rispetto al 2024, i rincari negli autogrill delle aree di servizio autostradali sono ben visibili. L’aumento più forte è quello subito dall’acqua, che costa 63 centesimi in più. Le brioches hanno subito un rincaro del 16% rispetto all’anno scorso, mentre i cornetti costano il 47% in più rispetto ai bar fuori dall’autostrada, con prezzi compresi tra 1,50 e 2,20 euro. Il caffè parte da 1,46 euro, con punte fino a 1,50 euro, segnando un +7%.

Solo i panini registrano un leggero calo: quelli semplici costano intorno ai 6,80 euro, il 6% in meno rispetto al 2024. Ma il dato più impressionante riguarda la Coca-Cola: 8 euro al litro, più di quattro volte il prezzo al supermercato. Insomma per chi ha deciso di viaggiare con l’auto e non vuole spendere tanto meglio organizzarsi per tempo.

