Audi e-tron alla Maratona dles Dolomites 2025: mobilità sostenibile in Alta Badia [FOTO]

Anche quest’anno Audi supporta il territorio dell’Alta Badia con il proseguimento della partnership, avviata nove anni fa, che ha visto protagonista la Casa dei Quattro Anelli alla 38esima edizione della Maratona dles Dolomites – Enel, con Audi che è stata a fianco della tradizionale Granfondo aperta ai ciclisti amatoriali che si è svolta domenica 6 luglio tra le suggestive montagne dell’Alta Badia.

Tra test drive e parkour ad alta quota

Durante la stagione estiva il territorio dell’Alta Badia è targato Audi con una serie di iniziative come i presidi permanenti dedicati alle Audi driving experience che prevedono test drive su strada e attività di parkour, sotto la guida di un team di istruttori qualificati che permettono ai visitatori di sperimentare le più recenti soluzioni tecnologiche della gamma Audi in tema di elettrificazione e di assistenza alla guida. A questo si aggiunge l’area accoglienza Audi, allestita presso l’Audi Info point in Strada Col Alt 97, per briefing, momenti di confronto e di approfondimento sui contenuti e sugli appuntamenti del brand.

Flotta di 12 vetture elettrificate

Tra quest’ultimi c’è appunto la Maratona dles Dolomites – Enel, evento unico per gli appassionati di ciclismo che hanno potuto pedalare sui suggestivi passi dolomitici, e che quest’anno ha visto partecipare oltre 8.000 ciclisti che si sono cimentati nei classici tre percorsi previsti dalla manifestazione: Maratona (lunghezza di 138 km e 4.320 m di dislivello), Medio (106 km e 3.130 m) e Classico (55 km e 1.780 m). Per l’organizzazione dell’evento Audi ha messo a disposizione una flotta di 12 vetture elettrificate, di cui la metà elettriche con protagoniste l’Audi Q4 e-tron e l’Audi SQ6 e-tron a seguire la gara come auto di supporto per un’assistenza a zero emissioni.

