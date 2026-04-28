Autostrade europee, addio caselli? L’UE punta alla vignetta digitale unica entro il 2031

L’Europa vuole provare a cambiare una delle abitudini più consolidate per chi viaggia in autostrada: fermarsi al casello, prendere il biglietto, pagare e ripartire. Dopo anni di sistemi diversi da Paese a Paese, tra autostrade gratuite, pedaggi chilometrici, vignette annuali e barriere fisiche, la Commissione UE sta lavorando a un modello unico: una vignetta digitale europea, acquistabile online e collegata alla targa del veicolo. L’obiettivo è quello di eliminare progressivamente i caselli fisici dalla rete autostradale europea entro il 2031.

La Commissione UE punta a eliminare i caselli fisici entro il 2031 con una vignetta digitale unica

Il progetto rientra nel piano “Smart Mobility 2031” e nasce da un’idea semplice: rendere i viaggi più scorrevoli, ridurre le code e tagliare le emissioni prodotte dalle auto ferme davanti alle barriere. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen avrebbe definito i caselli vere e proprie “fabbriche di inquinamento”. Chiunque sia rimasto in fila con il motore acceso, magari in piena estate, conosce bene il problema: tempo perso, traffico concentrato e carburante consumato senza percorrere un metro in più.

Il funzionamento del nuovo sistema sarebbe molto più immediato rispetto al modello tradizionale. L’automobilista inserirebbe online la targa del veicolo, sceglierebbe la durata della vignetta e completerebbe il pagamento. Da quel momento potrebbe viaggiare senza fermarsi ai caselli, con controlli affidati a telecamere e sistemi automatici di lettura targhe. Accanto all’abbonamento annuale, ipotizzato intorno ai 150 euro a livello europeo, sarebbero disponibili anche formule più brevi: giornaliera, da dieci giorni o mensile.

Il modello non è nuovo. Paesi come Svizzera, Austria, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria utilizzano già da tempo sistemi basati sulla vignetta, prima cartacea e poi digitale. In questi Stati la transizione sarebbe relativamente semplice, perché l’infrastruttura amministrativa e tecnologica è già in larga parte presente.

Molto più complessa sarebbe invece la situazione per Italia, Francia, Spagna, Grecia e Portogallo, dove domina ancora il pedaggio calcolato in base ai chilometri percorsi. In Italia, in particolare, il sistema si fonda su una rete di concessionari e su contratti di lunga durata, spesso costruiti attorno all’attuale modello di incasso. Smantellare caselli, rivedere accordi economici e garantire gli stessi livelli di entrate non sarebbe un passaggio indolore.

“La vera partita sarà con i concessionari”, osservano diversi analisti del settore. Il nodo non è solo tecnologico, ma soprattutto economico e contrattuale. In un Paese dove alcune tratte autostradali hanno costi elevati e differenze tariffarie difficili da spiegare all’utente medio, l’eventuale introduzione di una vignetta unica aprirebbe inevitabilmente il tema della redistribuzione degli introiti.

Per l’Italia si parla di una tariffa annuale orientativa intorno ai 130 euro, calcolata in modo da non ridurre drasticamente le entrate attuali. Questo significa che il nuovo sistema potrebbe semplificare il pagamento e migliorare la circolazione, ma non necessariamente trasformarsi in un risparmio per tutti. Chi oggi percorre pochi chilometri potrebbe pagare di più, mentre chi viaggia spesso potrebbe trarne vantaggio.

Resterebbero poi i supplementi per tratte speciali, come trafori, ponti, valichi alpini o infrastrutture particolarmente costose da mantenere. Un punto delicato, perché l’obiettivo dichiarato è semplificare, non creare un nuovo sistema pieno di eccezioni. I vantaggi potenziali sono comunque rilevanti: meno code, minori emissioni, costi di gestione più bassi e una rete più fluida. Nei Paesi che già adottano sistemi simili, i risparmi gestionali possono arrivare fino al 40%, grazie alla riduzione delle strutture fisiche, della manutenzione e delle attività operative legate ai caselli.

Restano però questioni aperte. La prima riguarda la privacy: un sistema basato sulla lettura automatica delle targhe richiede regole chiare sulla gestione dei dati. La seconda riguarda la Germania, che dovrebbe superare il principio storico dell’autostrada gratuita per i veicoli privati. La terza è il calendario: tra approvazione europea, recepimenti nazionali, ricorsi e negoziati, il 2031 appare più come un obiettivo politico che come una certezza operativa.

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