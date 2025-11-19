Bari, auto in mare al porto: il conducente si salva sfondando il parabrezza e salendo sul tetto [VIDEO]

Momenti di grande paura quelli vissuti da un’automobilista al porto di Bari dopo essere finito in mare con la propria vettura mentre si apprestava a salire sul traghetto per imbarcarsi verso l’Albania. Il conducente, che aveva già superato i controlli e si trovava sulla banchina in avvicinamento alla rampa di accesso, ha perso il controllo della propria auto, molto probabilmente a causa del maltempo con la forte pioggia che avrebbe ridotto la visibilità, ed è finito in acqua.

Ha sfondato il parabrezza e si è salvato salendo sul tetto

Fortunatamente l’uomo, un cittadino albanese, è riuscito in pochi attimi a sfondare il parabrezza, uscire dall’abitacolo e mettersi in salvo salendo sul tetto, da dove pochi attimi dopo è stato recuperato dagli uomini della Capitaneria di porto che sono intervenuti tempestivamente, prelevando l’automobilista mentre l’abitacolo era ormai semisommerso. Dopo essere stato riportato a terra in sicurezza, l’uomo, seppur in buon condizioni generali, è stato affidato al personale sanitario. Sul posto sono inoltre intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco per recuperare il veicolo finito in mare.

Rate this post