Bari, auto in mare al porto: il conducente si salva sfondando il parabrezza e salendo sul tetto [VIDEO]
L'incidente, probabilmente causato dal maltempo, è avvenuto durante le fasi di imbarco su un traghetto diretto in Albania
Momenti di grande paura quelli vissuti da un’automobilista al porto di Bari dopo essere finito in mare con la propria vettura mentre si apprestava a salire sul traghetto per imbarcarsi verso l’Albania. Il conducente, che aveva già superato i controlli e si trovava sulla banchina in avvicinamento alla rampa di accesso, ha perso il controllo della propria auto, molto probabilmente a causa del maltempo con la forte pioggia che avrebbe ridotto la visibilità, ed è finito in acqua.
Ha sfondato il parabrezza e si è salvato salendo sul tetto
Fortunatamente l’uomo, un cittadino albanese, è riuscito in pochi attimi a sfondare il parabrezza, uscire dall’abitacolo e mettersi in salvo salendo sul tetto, da dove pochi attimi dopo è stato recuperato dagli uomini della Capitaneria di porto che sono intervenuti tempestivamente, prelevando l’automobilista mentre l’abitacolo era ormai semisommerso. Dopo essere stato riportato a terra in sicurezza, l’uomo, seppur in buon condizioni generali, è stato affidato al personale sanitario. Sul posto sono inoltre intervenuti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco per recuperare il veicolo finito in mare.
