BYD celebra la prima Stella Michelin di Procaccini Milano e dello chef Emin Haziri

BYD festeggia l’assegnazione della prima Stella Michelin a Procaccini Milano, il ristorante guidato dallo chef Emin Haziri, brand ambassador del marchio automobilistico cinese. Il prestigioso riconoscimento che premia il talento dello chef e della sua brigata, sottolinea la visione comune su cui si fonde la collaborazione tra BYD e Procaccini Milano, unendo la mobilità elettrica all’eccellenza gastronomica.

Gli stessi valori orientati all’eccellenza

Condividendo innovazione, cura del dettaglio, ricerca continua e profondo rispetto per chi vive l’esperienza finale, tanto alla guida quanto al ristorante, BYD e Procaccini Milano sono accomunati dallo stesso tipo di approccio come sottolinea Alessandro Grosso, Country Manager di BYD Italia: “Siamo felici di celebrare questo traguardo importante insieme allo Chef Haziri. La sua cucina racconta la stessa visione che accompagna ogni nostra innovazione: qualità senza compromessi, autenticità e un impegno concreto verso un futuro migliore. La Stella Michelin premia un talento straordinario e un modo nuovo di interpretare l’eccellenza, in perfetta sintonia con la filosofia BYD”.

Una BYD Sealion 7 per lo chef Haziri

Nell’ambito della partnership tra il marchio cinese e il ristorante milanese, BYD, che continua a sostenere le eccellenze italiane e a promuovere la cultura della qualità e della sostenibilità, supporta lo chef Haziri mettendogli a disposizione la Sealion 7, il SUV elettrico con tecnologia avanzata, dotato di Blade Battery con una capacità di 91,3 kWh che garantisce un’autonomia massima dichiarata superiore ai 500 chilometri, a cui si affiancano prestazioni di livello con un’accelerazione da 0 a 100 km/h compiuta in 4,5 secondi.

