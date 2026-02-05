BYD, accordo con Automar: Gioia Tauro hub logistico per la distribuzione dei veicoli nel Centro-Sud

Operazione che permette di ottimizzare i flussi logistici della sempre più capillare rete italiana di BYD

di Gaetano Scavuzzo5 Febbraio, 2026

BYD Automar

BYD, accordo con Automar: Gioia Tauro hub logistico per la distribuzione dei veicoli nel Centro-Sud

L’organizzazione logistica di BYD in Italia segna una tappa importante con l’avvio dell’operatività a Gioia Tauro (Reggio Calabria), scelto come hub strategico per la gestione e la distribuzione dei veicoli nel Centro-Sud Italia, grazie alla collaborazione con Automar S.p.A., operatore specializzato nella logistica automotive.

Grazie alla posizione strategica dello scalo e alla capacità di gestire ingenti volumi, l’hub di Gioia Tauro consentirà a BYD di garantire velocità, flessibilità e continuità operativa in tutto il territorio nazionale, in linea con la logica di ottimizzazione dei flussi logistici che il marchio cinese ha perseguito sin dal suo ingresso sul mercato italiano.

Grosso (BYD Italia): “Tassello importante per migliorare il servizio alla nostra rete e la distribuzione”

Alessandro Grosso, Country Manager BYD e DENZA Italia, sottolinea l’importanza dell’accordo con Automar nella strategia del brand: “La crescita che stiamo registrando richiede una supply chain solida e capillare. Questa partnership è un tassello importante per migliorare il servizio alla nostra rete e la distribuzione. La collaborazione con Automar ci consente di contare su competenze specifiche nella gestione dei veicoli”.

BYD - Automar

Collaborazione che rappresenta una grande opportunità anche per Automar, come afferma il suo presidente Costantino Baldissara: “Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a BYD per aver scelto Gioia Tauro e Automar come hub logistico per la distribuzione dei propri veicoli. Collaborare con un brand vincente e in forte crescita come BYD conferma il valore del lavoro svolto e il ruolo strategico del nostro terminal”.

Gestione integrata e piattaforma specifica per la logistica automotive

Con un modello operativo che prevede una gestione integrata che combina traporto marittimo, collegamenti ferroviari e distribuzione su gomma, BYD sfrutterà l’esperienza e gli standard di Automar che svolge le proprie attività a Gioia Tauro attraverso una piattaforma dedicata alla logistica automotive e alla gestione dei veicoli.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)

Ultime news BYD

Foto

Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati - Milano Cortina 2026 Hyundai Ioniq 3 - Foto spia 05-02-2026 BMW i3 2026 - Pre-serie Lamborghini Cairo Mercedes AMG GT 63 Pro 4Matic+ - Kimi Antonelli Mercedes CLE Coupe 2026 - Come va McLaren Artura Spider MCL39 Championship Edition FIAT Grande Panda Fastback - Foto spia 04-02-2026 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Carabinieri 2026 Mitsubishi Pajero 2026 - Foto spia 03-02-2026 Volkswagen Golf GTI Editon 50 - Foto ufficiali Bugatti FKP Hommage Tutte le foto