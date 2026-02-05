BYD, accordo con Automar: Gioia Tauro hub logistico per la distribuzione dei veicoli nel Centro-Sud

L’organizzazione logistica di BYD in Italia segna una tappa importante con l’avvio dell’operatività a Gioia Tauro (Reggio Calabria), scelto come hub strategico per la gestione e la distribuzione dei veicoli nel Centro-Sud Italia, grazie alla collaborazione con Automar S.p.A., operatore specializzato nella logistica automotive.

Grazie alla posizione strategica dello scalo e alla capacità di gestire ingenti volumi, l’hub di Gioia Tauro consentirà a BYD di garantire velocità, flessibilità e continuità operativa in tutto il territorio nazionale, in linea con la logica di ottimizzazione dei flussi logistici che il marchio cinese ha perseguito sin dal suo ingresso sul mercato italiano.

Grosso (BYD Italia): “Tassello importante per migliorare il servizio alla nostra rete e la distribuzione”

Alessandro Grosso, Country Manager BYD e DENZA Italia, sottolinea l’importanza dell’accordo con Automar nella strategia del brand: “La crescita che stiamo registrando richiede una supply chain solida e capillare. Questa partnership è un tassello importante per migliorare il servizio alla nostra rete e la distribuzione. La collaborazione con Automar ci consente di contare su competenze specifiche nella gestione dei veicoli”.

Collaborazione che rappresenta una grande opportunità anche per Automar, come afferma il suo presidente Costantino Baldissara: “Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a BYD per aver scelto Gioia Tauro e Automar come hub logistico per la distribuzione dei propri veicoli. Collaborare con un brand vincente e in forte crescita come BYD conferma il valore del lavoro svolto e il ruolo strategico del nostro terminal”.

Gestione integrata e piattaforma specifica per la logistica automotive

Con un modello operativo che prevede una gestione integrata che combina traporto marittimo, collegamenti ferroviari e distribuzione su gomma, BYD sfrutterà l’esperienza e gli standard di Automar che svolge le proprie attività a Gioia Tauro attraverso una piattaforma dedicata alla logistica automotive e alla gestione dei veicoli.

