BYD alla Milano Design Week 2026: protagonista la tecnologia V2L della Dolphin Surf

Alla Milano Design Week 2026 BYD, in veste di partner, affianca Haier con un progetto che avrà come protagonista la Dolphin Surf, la city car elettrica del brand, con focus sulla tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), soluzione che consente di trasformare l’auto in fonte di energia per alimentare dispositivi esterni.

All’interno di “Inside the Exeprience“, come è chiamato il progetto col quale durante la settimana del design Haier trasforma la città meneghina in un ecosistema interconnesso, BYD porta la sua presenza nell’Haier Hub, allestito in Via Bergognone 26, uno spazio immersivo dove design, tecnologia adattiva e nuove modalità dell’abitare dialogano in modo naturale.

L’avanzato potenziale tech della city car di BYD

Dal 21 al 26 aprile, all’interno dell’installazione dell’Haier Hub ci sarà un BYD Dolphin Surf che mostrerà concretamente il potenziale della tecnologia V2L, alimentando uno degli elettrodomestici Haier. La piccola elettrica del marchio cinese, pensata per rendere più accessibile la mobilità a zero emissioni nell’uso urbano e quotidiano, è caratterizzata da tecnologie di assoluto livello, a partire dall’architettura e-Platform di BYD sulla quale è costruita, una piattaforma che integra la Blade Battery che garantisce elevati standard di sicurezza, durata e prestazioni.

V2L per trasformare l’auto in power bank su ruote

Il livello tecnologico della BYD Dolphin Surf è da categoria superiore, come conferma la presenza nella dotazione di serie della tecnologia Vehicle-to-Load che apre nuovi scenari di utilizzo della vettura elettrica, estendendone la versatilità e rendendo l’auto un alleata nella vita quotidiana, capace di supportare le esigenze di chi lavora in mobilità, di chi ama l’avventura o di chi vuole avere sempre una riserva di energia a portata di mano.

La tecnologia V2L, presente su tutta la gamma BYD, grazie ad una potenza fino a circa 3 kW, consente di alimentare più dispositivi contemporaneamente, anche ad alto assorbimento, tramite un adattatore collegato alla presa di ricarica della vettura. In questo modo, l’energia accumulata nella batteria dell’auto, oltre a essere utilizzata per muovere la vettura, può servire anche ad alimentare dispositivi esterni come laptop, e-bike, frigoriferi portatili, utensili da lavoro, piccoli elettrodomestici e molto altro.

Rate this post