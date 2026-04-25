BYD ribalta l’ironia sulle “lavatrici”: alla Milano Design Week l’auto elettrica alimenta il bucato

Alla Milano Design Week, BYD ha deciso di rispondere agli scettici dell’auto elettrica senza alzare i toni, ma con una scelta più efficace: usare l’ironia. Il marchio, tra i grandi protagonisti globali della mobilità elettrica, ha preso uno dei commenti più frequenti rivolti alle vetture a batteria, “Non vogliamo le lavatrici”, e lo ha trasformato nel punto di partenza di una campagna social semplice, immediata e pensata per parlare il linguaggio del pubblico.

Alla Milano Design Week BYD trasforma l’ironia sulle auto elettriche in una campagna social

L’idea nasce proprio da quella battuta che circola spesso online, usata per prendere in giro le auto elettriche e chi le sceglie. BYD, invece di ignorarla o rispondere in modo istituzionale, ha fatto il contrario: l’ha accolta, l’ha ribaltata e l’ha resa parte del racconto. Nel video della campagna si vede un ragazzo seduto su una lavatrice Haier. Quando arriva il commento “Bella lavatrice”, lui risponde con naturalezza, svelando il dettaglio centrale della scena: quella lavatrice è alimentata da una BYD Dolphin Surf.

Da una provocazione nasce così un messaggio molto concreto. L’auto elettrica non è soltanto un’alternativa più sostenibile alla mobilità tradizionale, ma può diventare anche una fonte di energia utile nella vita quotidiana. Il cuore dell’attivazione è la tecnologia V2L, cioè Vehicle-to-Load, che permette alla vettura di fornire energia a dispositivi esterni. In questo caso, BYD ha scelto un oggetto familiare a tutti, la lavatrice, per spiegare in modo diretto una funzione che altrimenti rischierebbe di restare tecnica e distante.

La campagna funziona anche perché cambia il modo in cui un brand può affrontare le critiche sui social. BYD non cancella i commenti negativi, non li nasconde e non prova a rispondere con un tono difensivo. Li usa, invece, come materiale creativo. È un modo per dimostrare sicurezza, ma anche capacità di dialogare con una community abituata a contenuti rapidi, ironici e autentici.

I primi risultati sembrano confermare la forza dell’idea: il video ha superato le 100.000 visualizzazioni in un solo giorno, segno di una buona risposta del pubblico e di una diffusione spontanea importante. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Haier ed è legata al progetto esperienziale dedicato alla BYD Dolphin Surf. Fino al 26 aprile, all’interno dell’installazione Haier, la vettura mostrerà ogni giorno il potenziale della tecnologia V2L, alimentando uno degli elettrodomestici più comuni nelle case italiane. Una dimostrazione semplice, concreta e, soprattutto, facile da ricordare.

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