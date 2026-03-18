BYD Atto 2 DM-i: Primo contatto col Super Ibrido che scardina le regole del mercato

A Milano il cielo è quello tipico delle grandi presentazioni, ma l’aria che si respira intorno al debutto nazionale della BYD Atto 2 DM-i è diversa dal solito. Non è solo il lancio di un nuovo modello; è la conferma di una velocità d’esecuzione che sta mettendo in riga i colossi del vecchio continente. Durante la conferenza, i numeri hanno parlato chiaro. BYD non sta solo vendendo auto, sta occupando prepotentemente lo spazio mentale dei consumatori. In Italia è diventato uno dei marchi più cercati sui motori di ricerca, e non è un caso.

La forza di questo brand non sta solo nel coprire ogni segmento possibile, ma in una capacità di sapere ascoltare il cliente e, contemporaneamente, proporgli ciò di cui ha bisogno senza che lui lo sappia ancora. È una strategia d’attacco, come una squadra di calcio che non aspetta l’avversario ma pressa alto fin dal primo minuto. In un mercato europeo conservatore, scardinare le gerarchie dei marchi storici sembrava impossibile, ma BYD è entrata a testa alta, dimostrando che la competenza tecnologica può superare il blasone.

ESTETICA E DESIGN: LA RAZIONALITÀ CHE CONVINCE

Guardandola dal vivo, la Atto 2 DM-i non cerca l’effetto “WOW” a tutti i costi. È un design funzionale, quasi rassicurante, che si inserisce perfettamente nel gusto razionale del mercato italiano. È un SUV compatto da 433 cm di lunghezza per 183 cm di larghezza: la misura ideale per la città. Permette di trovare parcheggio ma senza rinunciare all’abitabilità e allo spazio interno. Passo generoso e a una linea del tetto piuttosto alta, per una presenza su strada importante. Davanti il richiamo del brand con fari sottili full LED uniti dalla fascia cromata satinata. Sulla fiancata, nervature decise che creano giochi di luce, mentre il montante posteriore genera l’effetto visivo da tetto sospeso. Le maniglie sono reali, tradizionali, non a scomparsa. Un tema che molti brand stanno riconsiderando proprio per la sicurezza, in caso di aperture di emergenza. Dietro i fanali disegnano una trama che ricorda il simbolo dell’infinito, uniti da una barra a LED che accentua la larghezza del portellone. Paraurti con inserti a bolle che richiama il mondo off-road, anche se abbiamo la sola trazione anteriore . Cerchi in lega da 16 pollici della versione Active fino ai 17 pollici della versione Boost.

ABITACOLO E TECNOLOGIA: LO SPAZIO DI CUI HAI BISOGNO

Mentre molti brand storici hanno dovuto “adattare” vecchie piattaforme termiche sacrificando abitabilità o bagagliaio, BYD è partita da un foglio bianco. Il risultato è un pianale piatto grazie al pacco batterie sotto il pavimento che regala spazio a gambe e testa da categoria superiore. Così come abbiamo un bagagliaio di dimensioni interne di 425 litri espandibili a 1340.

Sedendosi a bordo, la prima cosa che colpisce è la qualità dei materiali. Dove le concorrenti di pari prezzo offrono spesso plastiche rigide e poco piacevoli al tatto, qui troviamo superfici morbide nella parte alta della plancia. Lo stile è minimalista, forse con qualche dettaglio estetico ancora da affinare nel design puro, ma la sostanza c’è.

Il quadro strumenti è un display da 8,8 pollici compatto ed essenziale. È una scelta sempre minimalista che fornisce subito i dati che servono realmente, senza distrazioni. Il display centrale domina la scena, fluido e rapido nella connessione con Apple CarPlay e Android Auto. Puoi persino usarlo per guardare YouTube quando l’auto è ferma alle colonnine per la ricarica.

Una chicca? La piastra di ricarica wireless è ventilata. Sembra un dettaglio da poco, ma chiunque usi lo smartphone come navigatore collegato al sistema centrale sa bene che il surriscaldamento è dietro l’angolo. Qui il sistema mantiene il telefono fresco, evitando lag e blocchi della connessione proprio mentre stai guidando. Un tocco di intelligenza pratica che fa la differenza.

Unico appunto: avrei preferito qualche tasto fisico in più per il climatizzatore; demandare tutto allo schermo, per quanto scenografico, può distrarre durante la guida.

IL “SUPER IBRIDO”: QUANDO IL TERMICO DIVENTA LA SPALLA

Sotto il cofano batte la tecnologia Super DM-i. Qui la logica è ribaltata: non è un motore termico aiutato dall’elettrico, ma un potente motore elettrico da 197 CV (nella versione Boost) che fa quasi tutto il lavoro, supportato da un 1.5 benzina da 98 CV che funge principalmente da generatore. Questa sinergia porta a una potenza combinata di 212 CV. La fluidità è totale, senza i fastidiosi stacchi dei cambi tradizionali, offrendo una silenziosità di marcia tipica di una full EV.

Come detto, il motore elettrico è l’attore principale, mentre il termico interviene per supportarlo o rigenerare la batteria e solo quando si superano i 90 km/h o si chiede massima potenza, i due motori lavorano in parallelo con una sinergia impercettibile e grazie al cambio a variazione continua che rende l’accelerazione un unico, costante flusso di energia. Tutto questo senza dimenticare la sua doppia anima. Siamo a bordo di un Super Ibrido, certo, ma è pur sempre una plug-in hybrid. Si sfrutta l’avanzata tecnologia di ricarica automatica durante la marcia oppure, quando hai fretta, puoi collegarla direttamente alle colonnine per fare il pieno di energia. Il caricabatterie di bordo (OBC) da 6,6 kW permette infatti di ricaricare la batteria dal 15% al 100% in circa 3 ore. La batteria da 18 kWh della versione Boost garantisce così ben 90 km di autonomia in modalità puramente elettrica.

LA PROVA: TRA SPRINT ELETTRICO E COMFORT URBANO

Guidare la BYD Atto 2 DM-i nel traffico di Milano significa scoprire una vettura che è stata pensata esattamente per questo scenario. Il primo contatto mi ha permesso di saggiare doti che non si leggono solo sulla scheda tecnica. Lo scatto 0-100 km/h in 7,5 secondi è reale e, se impostata in modalità Sport, la spinta è vigorosa. Ti permette di svicolare con agilità, di chiudere il sorpasso in un fazzoletto di spazio. Ma non è una sportiva, e non vuole esserlo. La Atto 2 DM-i è votata al comfort. Le sospensioni sono tarate sul morbido, il che è una benedizione sul pavé o sulle buche cittadine, ma invita alla prudenza quando si alza il ritmo fuori città. Se si forza l’ingresso in curva, il rollio è marcato a causa dell’altezza da terra. Ho notato che, se si deve correggere la traiettoria con un colpo di freno durante un appoggio laterale, il sovrasterzo diventa percepibile. È una caratteristica figlia di un assetto turistico: la macchina ti dice chiaramente che preferisce la guida fluida alla guida d’attacco.

La frenata rigenerativa è ben tarata: basta un po’ di abitudine per gestire il rallentamento quasi senza toccare il pedale, anche se, quando serve il “morso” deciso, i tempi di arresto sono assolutamente corretti, nonostante il beccheggio dell’avantreno.

Molto efficaci gli ADAS. La telecamera a 360 gradi con vista aerea ha una definizione altissima, rendendo le manovre un gioco da ragazzi. Molto utile il sistema che rileva i pedoni distratti che non rispettano le strisce pedonali e li segnala immediatamente sul quadro strumenti digitale. Unica nota di colore (o di rumore): il suono degli indicatori di direzione è piuttosto particolare e inizialmente si può scambiare per un avviso di sicurezza. Per quanto riguarda l’autonomia, in questa prova urbana ho potuto constatare che i circa 90 km in modalità puramente elettrica sono un dato solido. Per chi vive la città, significa poter andare al lavoro e tornare per giorni senza mai toccare una goccia di benzina e senza l’ansia di dover ricaricare ogni sera.

PREZZO E VERDETTO FINALE

Il capitolo prezzo è quello che fa cadere l’ultimo velo di scetticismo o che fa tremare la concorrenza.

Il prezzo per la versione Active è di € 27.600 e € 30.100 per la versione Boost ma attenzione essendo in fase di lancio la Atto 2 DM-i continua ad andare all’attacco con un prezzo di € 23.900 per la versione Active e € 26.500 per la Boost. A queste cifre, la concorrenza europea offre spesso utilitarie con plastiche dure e molta meno tecnologia.

Concludendo, la BYD Atto 2 DM-i è la scelta razionale per chi vuole fare il salto verso l’elettrificazione senza i limiti di un’elettrica pura e senza le ristrettezze di spazio dei vecchi progetti europei adattati. Se cercate un’auto intelligente, spaziosa, tecnologica e costruita con materiali che appagano il tatto, la Atto 2 DM-i è una scelta concreta.

BYD ATTO 2 DM-i: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 433 cm; larghezza 183 cm; altezza 167 cm; passo 262 cm

Carrozzeria: SUV

Motore in prova: 1.5 Super DM-i (Plug-in Hybrid) da 212 CV

Trazione: anteriore

Cambio: automatico E-CVT

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 7,5’’

Velocità massima: 180 km/h

Allestimenti: Active, Boost

Numero di posti: 5

Bagagliaio: da 425 a 1.335 litri

Consumi dichiarati: 1,8 litri/100 km (ben 20 km con 1 litro di benzina a batteria scarica)

Sicurezza: cruise control adattivo, controllo corsia attivo, angolo cieco, telecamera 360°

Prezzo: Da 23.900 €

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