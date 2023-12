Calendari rally 2024: ecco tutte le date delle serie ACI Sport

Sono stati ufficializzati i calendari 2024 delle competizioni italiane rally delle serie ACI Sport. Le date, deliberate mercoledì 20 dicembre della Giunta Sportiva ACI, fissano gli appuntamenti con le principali serie tricolori del settore, dalle validità maggiori alle gare nazionali.

Un totale di 102 rally

Complessivamente la stagione 2024 prevede 102 rally, dei quali 56 titolati che andranno a comporre le tappe del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (7 gare, tutte su asfalto), del Campionato Italiano Rally Terra (6 chiaramente su sterrato), del nuovo Trofeo Italiano Rally (8 su asfalto), quindi della Coppa Rally di Zona e la Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport.

Si parte il 3 marzo con il Rally dei Laghi

Il percorso tricolore inizierà tutto nel mese di marzo, a partire dalla prima tappa della CRZ con il Rally dei Laghi, previsto nel fine settimana del 3 marzo. A questo incipit seguiranno in rapida successione, nelle settimane seguenti, il Rally Città di Foligno (10 marzo) come nuovo ingresso d’apertura del CIRT; il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (17 marzo) a lanciare il CIAR Sparco; quindi prima di Pasqua il Rally del Lazio (24 marzo) come novità iniziale del TIR. Per le serie maggiori ci sarà come sempre la pausa estiva nel mese di agosto. Il finale sarà quindi diviso tra ottobre, con Como a chiusura del TIR e Sanremo per il CIAR Sparco, e novembre con la Finale di Coppa nel Rally della Lanterna oltre all’epilogo del CIRT al Rally delle Marche, per l’ultimo weekend titolato previsto al 24 novembre.

Alle date nazionali si aggiunge poi il fiore all’occhiello con il Rally Italia Sardegna, tappa italiana del WRC che si svolgerà come sempre nel primo fine settimana di giugno, come già stabilito dal calendario FIA.

Di seguito i calendari rally ACI Sport 2024, indicati in base alla domenica per ciascun fine settimana di gara:

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY SPARCO 2024

17 marzo – RALLY IL CIOCCO

14 aprile – RALLY REGIONE PIEMONTE

12 maggio – TARGA FLORIO coeff. 1,5

30 giugno – RALLY DUE VALLI

28 luglio – RALLY ROMA CAPITALE coeff. 1,5

15 settembre – RALLY 1000 MIGLIA

20 ottobre – RALLYE SANREMO coeff. 1,5

CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2024

10 marzo – RALLY CITTÀ DI FOLIGNO

7 aprile – RALLY VAL D’ORCIA

19 maggio – RALLY ADRIATICO

23 giugno – SAN MARINO RALLY

27 ottobre – RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO

24 novembre – RALLY DELLE MARCHE coeff. 1,5

TROFEO ITALIANO RALLY 2024

24 marzo – RALLY DEL LAZIO coeff. 1,5

28 aprile – RALLY DELLA MARCA

26 maggio – RALLY DEL SALENTO coeff. 1,5

16 giugno – RALLYE SAN MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO

21 luglio – RALLY LANA

1 settembre – RALLY PIANCAVALLO

22 settembre – RALLY CITTÀ DI BASSANO

13 ottobre – TROFEO VILLA D’ESTE ACI COMO coeff. 1,5

COPPA RALLY DI ZONA

1° ZONA

14 aprile – RALLY REGIONE PIEMONTE

5 maggio – RALLY VALLE D’AOSTA

16 giugno – RALLY VALLI OSSOLANE

30 giugno – RALLY CASTIGLIONE TORINESE

21 luglio – RALLY LANA

8 settembre – RALLY RUBINETTO

6 ottobre – RALLY SANTO STEFANO BELBO

2° ZONA

24 marzo – VIGNETI MONFERRINI

26 maggio – RALLY GRAPPOLO

22 settembre – RALLY DELLE PALME

20 ottobre – RALLY SANREMO

3° ZONA

3 marzo – RALLY DEI LAGHI

24 marzo – CAMUNIA RALLY

21 aprile – PREALPI OROBICHE

23 giugno – COPPA VALTELLINA

4 agosto – VALLI OLTREPÒ

15 settembre – RALLY 1000 MIGLIA

13 ottobre – TROFEO VILLA D’ESTE ACI COMO

4° ZONA

28 aprile – RALLY DELLA MARCA

19 maggio – RALLY VALPOLICELLA

16 giugno – RALLYE SAN MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO

30 giugno – RALLY DUE VALLI

22 settembre – RALLY CITTÀ DI BASSANO

20 ottobre – TRENTINO RALLY

5° ZONA

14 luglio – RALLY FRIULI VENEZIA GIULIA

4 agosto – RALLY DI SCORZÉ

1 settembre – RALLY PIANCAVALLO

6° ZONA

10 marzo – RALLY CITTÀ DI FOLIGNO

28 aprile – RALLY BIANCO AZZURRO

19 maggio – RALLY ADRIATICO

23 giugno – SAN MARINO RALLY

15 settembre – RALLY APPENNINO REGGIANO

7° ZONA

17 marzo – RALLY IL CIOCCO

14 aprile – TROFEO MAREMMA

19 maggio – RALLY DEGLI ABETI

16 giugno – RALLY REGGELLO

4 agosto – COPPA CITTÀ DI LUCCA

8 settembre – RALLY CASCIANA TERME

6 ottobre – RALLY CITTÀ DI PISTOIA

8° ZONA

24 marzo – RALLY DEL LAZIO

28 aprile – RALLY COSTA DEL GARGANO

26 maggio – RALLY DEL SALENTO

16 giugno – RALLY TERRA DI ARGIL

7 luglio – RALLY DEL MATESE E DEL MEDIO VOLTURNO

28 luglio – RALLY DI ROMA CAPITALE

29 settembre – RALLY PORTA DEL GARGANO

9° ZONA

7 aprile – RALLY VALLE DEL SOSIO

12 maggio – TARGA FLORIO RALLY

16 giugno – RALLY DEI NEBRODI

14 luglio – RALLY DI CALTANISSETTA E DEL VALLONE

11 agosto – RALLY DEL TIRRENO

22 settembre – TINDARI RALLY

10° ZONA

17 marzo – RALLY SULCIS IGLESIENTE

30 giugno – RALLY GOLFO DELL’ASINARA

6 ottobre – RALLY TERRA SARDA

27 ottobre – RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO

FINALE NAZIONALE COPPA ITALIA RALLY ACI SPORT

10 novembre – RALLY DELLA LANTERNA

