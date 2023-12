BYD: il primo stabilimento di produzione in Europa aprirà in Ungheria

Prosegue l’avanzata di BYD in Europa. Dopo aver lanciato numerosi modelli nell’anno che sta per terminare ed essere entrata in sempre più mercati nazionali, il marchio cinese ora punta alla produzione direttamente nel Vecchio Continente. È stata annunciata la realizzazione di un centro produttivo a Szeged, in Ungheria.

In Europa per l’Europa

Si tratta del primo stabilimento di questo genere realizzato in Europa da BYD e verrà utilizzato per produrre i veicoli destinati esclusivamente al mercato continentale. Questo impianto incorporerà la tecnologia globale più avanzata e processi di produzione altamente automatizzati, per creare una fabbrica leader a livello mondiale per la produzione di veicoli passeggeri alimentati da nuova energia. Inoltre, viene previsto uno scambio tecnologico tra la Cina e l’Ungheria.

La casa cinese prevede una realizzazione di questo impianto “in più fasi”, senza tuttavia annunciare quando inizierà e quando si stima sarà operativo, con la “creazione di migliaia di posti di lavoro e rilanciando l’economia locale”. La scelta dell’Ungheria è stata effettuata, in quanto il paese dell’Est Europa è un importante snodo nei trasporti ed ha una ricca storia di competenza nel settore automobilistico, oltre a possedere una base industriale ben consolidata.

Tre nuovi modelli nel 2024

Il marchio BYD è attualmente presente in 19 mercati europei, con 230 punti vendita sul suolo continentale e cinque modelli disponibili. La casa cinese amplierà ulteriormente la propria gamma nel corso del 2024, quando è previsto il lancio di tre ulteriori vetture. Sempre, ovviamente, con l’elettrificazione in primo piano.

Rate this post