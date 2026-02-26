ACI Sport, Mario Isola nuovo Direttore Generale. Geronimo La Russa: “Arriva un top player”

Dopo più di 30 anni in Pirelli, il manager milanese approda alla Federazione Sportiva Automobilistica nazionale

di Gaetano Scavuzzo26 Febbraio, 2026

ACI Sport

Con una nota ufficiale sul proprio sito ACI Sport annuncia l’arrivo di Mario Isola che, a partire dal 1° luglio 2026, assumerà l’incarico di nuovo Direttore Generale. L’approdo del manager milanese alla Federazione Sportiva Automobilistica nazionale, che arriva dopo una lunga esperienza trentennale alla Pirelli che ha portato Isola alla Direzione Sport dell’azienda della P lunga, è accolto con grande soddisfazione dal presidente dell’ACI Geronimo La Russa.

La Russa (Presidente ACI): “Nella nostra squadra arriva un top player”

“Una notizia davvero molto importante per l’intero settore del motorsport” spiega La Russa. “Essere riusciti a inserire nella nostra squadra un top player come Mario Isola – aggiunge il presidente dell’ACI – è per tutti noi motivo d’orgoglio e lo è ancor di più per me nel riscontrare che un apprezzato manager come lui abbia deciso di accettare la sfida di costruire insieme un nuovo corso per l’automobilismo sportivo italiano. Una scelta – conclude La Russa – che, ne sono convinto, rafforzerà e renderà ancor più dinamica l’azione di ACI Sport Spa. Mario Isola, oltre a essere un professionista capace e stimato, ha infatti il piglio giusto per guardare alle nuove sfide con lungimiranza ed entusiasmo”.

Una soddisfazione quella di La Russa condivisa anche dagli altri vertici dell’ente, a partire dal presidente di ACI Sport Spa Luigi Battistolli che afferma: “Mario Isola non ha certo bisogno di presentazione. Lo accogliamo con entusiasmo, sicuri che saprà dare ancor più forza a un team che ha come obiettivo quello di rendere sempre più efficiente ciò per cui ci impegniamo ogni giorno”. Parole di apprezzamento espresse anche da Gian Carlo Minardi, attuale Consigliere Delegato di ACI Sport Spa e rappresentante di spicco del mondo dei motori, che dichiara: “Ho sempre apprezzato il lavoro di Mario Isola, la storia e i risultati da lui ottenuti sono il miglior biglietto da visita per comprendere quanto importante sia questa scelta”.

