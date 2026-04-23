Car Design Award 2026: Jeep premiata per il linguaggio di design del brand

Jeep ha conquistato il prestigioso riconoscimento per il “Brand Design Language” nell’ambito dei Car Design Award 2026, i cui vincitori sono stati annunciati durante la Milano Design Week, con la cerimonia di consegna del trofeo andata in scena all’ADI Museum di Milano nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 aprile.

La giuria del Car Design Award ha premiato il team di design di Jeep con il riconoscimento che viene assegnato a chi ha saputo lavorare al meglio sulla coerenza e trasversalità del linguaggio formale del marchio, applicando in modo armonico all’intera gamma di prodotti. La categoria “Brand Design Language” è una delle diverse previste dal Car Design Award, premio istituito nel 1984, che viene assegnato da una giuria internazionale composta da giornalisti automotive ai progetti che hanno contribuito all’evoluzione del design automobilistico.

La motivazione del premio: “Autenticità pilastro di ogni creazione”

I componenti della giuri che hanno assegnato il riconoscimento a Jeep motivano così la scelta del premio: “Senza mai tradire le proprie origini, il design Jeep reinterpreta elementi semantici inconfondibili come la griglia a sette feritoie e i passaruota trapezoidali, trasformandoli in simboli universali di avventura e libertà. Nell’era della transizione energetica, continua a plasmare l’immaginario collettivo dell’esplorazione, facendo dell’autenticità il pilastro di ogni creazione”.

La parole di Calonaci (Design Jeep)

Il premio del “Brand Design Language” è stato accolto con grande soddisfazione da Daniele Calonaci, Head of Jeep Design Enlarged Europe, che ha dichiarato “Come Jeep Design Team, il nostro obiettivo è combinare la funzionalità di un vero SUV con il design distintivo che i clienti europei si aspettano dai loro veicoli. Ci impegniamo a rendere l’autenticità il fulcro di ogni creazione, permettendo a Jeep di continuare a plasmare l’immaginario collettivo dell’esplorazione. I nostri prossimi modelli metteranno ancora una volta il design al centro della scena, rendendo questo premio un segnale davvero positivo e concreto”.

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