Nuova Jeep Compass 2026: porte aperte in concessionaria il 21 e 22 marzo

La nuova Jeep Compass torna ad essere protagonista nel fine settimana di sabato 21 e domenica 22 marzo, giornate nelle quali va in scena il porte aperte delle concessionarie Jeep pronte ad accogliere gli automobilisti che vogliono conoscere da vicino la terza generazione della Compass, evoluzione del C-SUV venduto in più di 2,5 milioni di unità in tutto mondo e divenuto un assoluto punto di riferimento globale del suo segmento.

La nuova Jeep Compass, realizzata sulla moderna piattaforma STLA Medium e prodotta nello stabilimento di Melfi, si propone con un ampia scelta di motorizzazioni che comprendono propulsori ibridi e versioni 100% elettriche. Progettata per affrontare ogni contesto di guida, dal traffico cittadino ai lunghi viaggi sino alle escursioni in fuoristrada, la nuova Jeep Compass offre una gamma che comprende versioni e-Hybrid da 145 CV, e-Hybrid plug-in da 225 CV e varianti full electric che arrivano ai 375 CV della versione a trazione integrale, offrendo un’autonomia che arriva fino a 650 chilometri.

Pronta per l’off-road e ricca di tecnologia funzionale

La Jeep Compass 2026 è migliorata anche in termini di efficienza aerodinamica, con un coefficiente di resistenza pari a 0,29, senza rinunciare a spazio e funzionalità. Le doti di sicurezza e prestazioni off-road sono garantite da sistemi come Selec-Terrain, protezioni a 360 gradi, rete di sensori, altezza da terra superiore a 200 mm, angoli ottimizzati e capacità di guado fino a 480 mm. Anche sul fronte della tecnologia di bordo, la nuova Jeep Compass ha fatto un significativo upgrade con la plancia che ospita un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un display centrale dell’infotainment da 16 pollici, affiancati dall’head-up display che consente l’immediata consultazione delle informazioni di guida. I comandi sul volante sono stati ulteriormente ottimizzati facilitando la gestione di sistemi come ACC, limiti di velocità, distanza di sicurezza, funzioni del cluster, attivazione dei sistemi di guida assistita e contenuti multimediali.

Tra le nuove funzionalità presenti su Jeep Compass c’è anche il sistema One-Pedal Drive, disponibile sulle versioni elettriche, che permette di gestire accelerazione e decelerazione utilizzando un solo pedale, semplificando la guida in particolar modo in città. A bordo del nuovo C-SUV c’è anche la guida autonoma di Livello 2 di serie, oltre ad un avanzato pacchetto Adas che include tecnologie come il cruise control adattivo predittivo, evoluzione del tradizionale ACC Stop&Go, e il cambio corsia semi-automatico, con assistenza attiva tra 70 e 180 km/h che supporta il conducente con interventi leggeri sullo sterzo.

Vantaggi sulla nuova Jeep Compass e-Hybrid

La nuova Jeep Compass e-Hybrid 145 CV viene proposta con una supervalutazione dell’usato di 5.000 euro e finanziamento a interessi zero, rendendo più vantaggiosa tale configurazione che abbina un motore termico a un’unità elettrica integrata nel cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. Il sistema e-Hybrid permette alla Compass di muoversi anche in modalità full electric in alcuni condizioni, con il motore turbo benzina che, quando viene richiesta maggiore brillantezza, interviene in modo progressivo, garantendo fluidità di erogazione e prestazioni adeguate a ogni contesto di guida.

Rate this post