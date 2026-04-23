Garage Italia Customs reinterpreta la Dolce Vita: alla Milano Design Week 2026 debutta la nuova 500 Spiaggina MY26

Garage Italia Customs torna alla Milano Design Week 2026 con un progetto che gli somiglia molto: creativo, raffinato e fortemente legato all’idea di un design che non si limita a decorare, ma racconta. La realtà fondata da Lapo Elkann nel 2015, diventata nel tempo un punto di riferimento internazionale nel mondo della personalizzazione e del design applicato all’automotive e non solo, sceglie Milano per presentare la nuova 500 Spiaggina MY26.

Alla Milano Design Week Garage Italia Customs presenta la nuova 500 Spiaggina MY26

Questa vettura rappresenta l’evoluzione più completa finora di un oggetto che negli anni è riuscito a trasformarsi in un piccolo simbolo di libertà, leggerezza e stile italiano. Una vettura che richiama immediatamente la Dolce Vita, il piacere delle cose belle e quell’idea tutta italiana di eleganza vissuta con naturalezza.

Fin dall’inizio, Garage Italia Customs ha costruito il proprio percorso attorno a una convinzione precisa: la customizzazione può essere molto più di una semplice personalizzazione estetica. Può diventare un linguaggio, un modo per dare forma a idee, sensibilità e immaginari diversi. È questo che rende ogni progetto qualcosa di più di un esercizio di stile.

Dietro c’è sempre un dialogo tra ricerca, sviluppo, artigianalità e visione creativa, con l’automobile che smette di essere soltanto un mezzo e diventa uno spazio espressivo, quasi narrativo. La nuova Spiaggina MY26 nasce proprio da questa filosofia e viene raccontata durante la Design Week attraverso tre momenti distinti, ognuno pensato per mostrare un volto diverso della stessa icona. Il punto di partenza resta quello spirito spensierato e solare degli anni Cinquanta e Sessanta, ma la lettura è tutta contemporanea: più matura, più consapevole, più ricca di significati.

Il nuovo modello nasce da una struttura completamente ripensata, con interventi mirati a migliorare il comfort, la sicurezza e la praticità senza perdere l’anima del progetto originale. Il cambiamento più evidente riguarda l’abitacolo, oggi più funzionale e più vicino alle esigenze dell’uso contemporaneo. Il nuovo tunnel centrale introduce vani portaoggetti e soluzioni più pratiche, mentre la plancia accoglie un cluster digitale che aggiorna l’esperienza a bordo senza rompere il legame con il carattere essenziale della Spiaggina.

Restano centrali, però, i materiali e la qualità delle finiture, che continuano a definire l’identità del modello: i sedili in Polycore sono realizzati da Bonacina, i tessuti outdoor portano la firma di Mariaflora e i tappetini nautici sono realizzati da Italdek. La produzione 2026 sarà limitata e disponibile in configurazioni dedicate, sia per la strada sia per contesti privati.

Tra i progetti più suggestivi presentati da Garage Italia Customs c’è “Urbano Mediterraneo”, un’installazione immersiva che trasporta idealmente la Costiera Amalfitana nel cuore di Milano. Ospitata da 10 Corso Como dal 21 al 26 aprile, nasce dalla personalizzazione di una 500 Spiaggina realizzata per Palazzo Avino, storico hotel di lusso sulla Costiera. Il centro dell’installazione è una one-off pensata per l’hotel, costruita attorno a una forte identità visiva ispirata al suo iconico colore rosa e al paesaggio che lo circonda. La vettura adotta una conversione full electric firmata Newtron ed è arricchita da dettagli su misura che trasformano ogni elemento in parte di un racconto coerente e sensoriale.

Questo racconto continua anche attraverso i materiali. Il tessuto “Pergola”, disegnato da Garage Italia Customs e prodotto da Mariaflora, rielabora il rosa di Palazzo Avino in una trama ispirata all’edera e diventa il filo conduttore visivo dell’intera installazione. In questo modo l’auto smette di essere un oggetto isolato e si inserisce in un universo più ampio, in dialogo con ospitalità, lifestyle e design.

La collaborazione con 10 Corso Como prosegue anche con una seconda 500 Spiaggina, questa volta pensata per muoversi in città. È una versione itinerante, concepita quasi come un racconto in movimento, capace di attraversare Milano durante la Design Week e di trasformare lo spazio urbano in una vetrina diffusa. La livrea riprende il linguaggio visivo del concept store e costruisce una presenza immediata, riconoscibile, fatta di segni, superfici e colori. All’interno trova spazio il tessuto jacquard “Pioggia”, sviluppato da Mariaflora su disegno di Garage Italia Customs. Il risultato è una vettura che supera il concetto tradizionale di automobile e diventa una sorta di manifesto mobile, sospeso tra design, moda e sperimentazione.

Il terzo progetto prende forma al Superstudio Maxi, dove Garage Italia Customs partecipa come partner tecnico all’interno di The City, mostra curata da Giulio Cappellini e parte del progetto SuperCity. Qui la 500 Spiaggina viene reinterpretata in chiave elettrica e contemporanea, con un approccio che riflette perfettamente il lato più libero e sperimentale della Design Week. La livrea si distingue per una combinazione cromatica decisa, con una striscia rossa centrale affiancata da due bande blu su base Wimbledon White. Negli interni, invece, tradizione e innovazione si incontrano nelle sedute in midollino naturale firmate Bonacina e successivamente verniciate di rosso, abbinate ai tappetini coordinati di Italdek.

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