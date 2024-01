CES 2024: tutte le novità principali del mondo dell’auto da Las Vegas

Il CES di Las Vegas è da molti anni la fiera tecnologica più grande al mondo, ma ormai è diventata un appuntamento di rilievo anche per il mondo dell’automotive. Sempre più case automobilistiche partecipano, sia per presentare qualche nuovo modello sia per far scoprire al pubblico novità nella tecnologia e nel software delle vetture. Anche questo 2024 non fa eccezione, anche se mancano i grandi marchi americani (GM, Ford e Stellantis), a causa dei costi prodotti dallo sciopero sindacale United Auto Workers.

I marchi tedeschi

Dalla Germania al Nevada. I marchi tedeschi hanno puntato molto sull’appuntamento americano e si presentano in forze a questa fiera. Volkswagen ha mostrato in anteprima, seppur ancora camuffata, la rinnovata Golf ed ha messo in primo piano ChatGPT. La casa di Wolfsburg, infatti, ha annunciato l’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno del proprio assistente vocale IDA sui propri modelli con l’ultima generazione del software. Senza la necessità di registrarsi a ChatGPT e con un elevato standard di sicurezza e privacy sui dati.

Si sono concentrate solo sulla tecnologia Mercedes e BMW. La casa della Stella ha presentato il suo nuovo sistema operativo MB.OS, con il nuovo MBUX Virtual Assistant, utilizzando l’intelligenza artificiale e proattiva. Per quanto riguarda, invece, il marchio dell’Elica, è stato annunciato un passo avanti nella collaborazione con Amazon Alexa, nel campo degli assistenti vocali.

L’elettrico in Asia

Anche alcuni brand asiatici sono presenti al CES 2024. Partendo da Hyundai, che ha portato a Las Vegas la concept Mobion ed anche il primo display arrotolabile in-vehicle al mondo. Kia si è dedicata alla futura gamma PVB (Platform Beyond Vehicle) ed alle proprie elettriche, con le concept EV3 ed EV4 ed i modelli EV9 ed EV6.

Passando a Honda, il marchio nipponico propone in anteprima mondiale la nuova gamma di veicoli elettrificati destinati al mercato globale, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Sony e le auto

Tra le vetture presenti al CES 2024 c’è la rinnovata Sony Afeela. Un prototipo di berlina elettrica di segmento E, il cui arrivo sul mercato è previsto per il 2026, nato dalla partnership tra Sony e Honda. Prima di vederla sulle strade mondiali, potrà essere guidata virtualmente nel videogioco Gran Turismo 7.

Tante altri marchi, non automobilistici, hanno portato delle novità legate al mondo dei motori. Dal sistema di sicurezza Bon Voyage di LG al nuovo chip Bosch per unire infotainment ed ADAS, passando per l’Intelligent Display di Magneti Marelli.

Rate this post