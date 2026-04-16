Concessionarie auto italiane: innovazione interna e capitale umano guidano il cambiamento

Le concessionarie auto italiane stanno vivendo un momento delicato ma anche pieno di opportunità. A cambiare non è solo il mercato dell’auto, ma tutto ciò che ruota attorno al business: il modo di lavorare, l’organizzazione interna, le competenze richieste e il rapporto con clienti sempre più informati e digitali. In questo contesto, il futuro del settore dipenderà sempre di più dalla capacità di puntare sulle persone e di rinnovare i processi aziendali.

Fase di transizione per le concessionarie auto italiane tra nuovi processi e capitale umano

A metterlo in evidenza è la ricerca HR 2026 – Le priorità delle Concessionarie italiane, realizzata dal Centro Studi di Methodos Consulting. Lo studio racconta un settore in movimento, chiamato a misurarsi con sfide complesse: attrarre nuovi talenti in una fase economica incerta, trattenere le risorse già presenti in azienda, affrontare l’impatto della digitalizzazione e accompagnare l’evoluzione tecnologica legata all’elettrificazione e ai sistemi ADAS.

Tra gli aspetti più critici emersi dalla ricerca c’è quello della selezione del personale. Il 64% delle aziende intervistate considera infatti la ricerca e selezione come l’attività più difficile da gestire. Per le concessionarie auto italiane, trovare nuovi professionisti è diventato più complicato: molti candidati preferiscono non cambiare lavoro, frenati dall’incertezza economica. È qui che entra in gioco il fenomeno del job hugging, cioè la tendenza a restare nel proprio posto di lavoro anche quando non si è davvero soddisfatti, semplicemente per evitare rischi. Una situazione che rende più difficile per le aziende intercettare figure valide.

Oggi, infatti, il settore ha bisogno di professionalità sempre più specializzate. Servono tecnici capaci di lavorare sulle nuove tecnologie dei veicoli elettrici e sui sistemi di assistenza alla guida, ma servono anche consulenti di vendita preparati, in grado di dialogare con un cliente che arriva in concessionaria già informato, più esigente e spesso abituato a muoversi tra strumenti digitali e percorsi d’acquisto evoluti. Le concessionarie auto italiane non cercano più soltanto profili tradizionali, ma persone capaci di accompagnare il cambiamento e gestire nuovi modelli operativi.

“Questa ricerca nasce proprio per fornire alle concessionarie una bussola: in un’epoca di job hugging, la retention si gioca sulla capacità di ascoltare i reparti, specialmente nel post-vendita, dove la pressione è massima”, commenta Silvia Guidolin, Responsabile HR di Methodos Consulting. Il messaggio è chiaro: per restare competitive, le concessionarie auto italiane devono mettere davvero al centro le persone, il loro benessere e la loro crescita professionale.

Accanto al tema della selezione, emerge con forza anche quello dell’organizzazione interna. Il 36% del campione intervistato dichiara infatti di sentire l’urgenza di rivedere la propria struttura aziendale. I modelli tradizionali, oggi, non bastano più a gestire realtà che comprendono attività multi-brand, servizi finanziari, customer journey digitali e processi sempre più connessi tra loro. Per questo le concessionarie auto italiane sono chiamate a ripensare la propria organizzazione in modo più agile, efficiente e reattivo.

Rivedere i processi, però, non significa solo migliorare l’operatività. Significa anche capire quali competenze sono già presenti in azienda, valorizzarle e metterle nelle condizioni di guidare il cambiamento. Riorganizzare vuol dire eliminare i passaggi inutili, favorire una collaborazione più efficace tra reparti e costruire modelli di governance più in linea con le nuove esigenze del business.

Secondo Dromo Faffa, CEO di Methodos Consulting, “il 2026 richiede alle concessionarie un salto di qualità nella governance. I processi di una volta non bastano più”. Una riflessione che sintetizza bene la direzione del settore: le concessionarie auto italiane devono evolvere verso modelli più moderni, integrati e capaci di tenere insieme risultati, innovazione e attenzione alla dimensione umana dell’impresa.

Anche il benessere dei dipendenti si conferma un tema centrale. Il 50% delle aziende coinvolte indica come obiettivo principale per il 2026 il miglioramento della soddisfazione interna. Seguono lo sviluppo di competenze chiave per affrontare le sfide tecnologiche, indicato dal 43%, e l’inserimento di leadership strategiche, segnalato dal 29%. Per le concessionarie auto italiane, quindi, la competitività passerà anche dalla capacità di costruire ambienti di lavoro più attrattivi, solidi e orientati alla crescita.

Per affrontare questa trasformazione, molte realtà stanno già investendo in coaching, analisi del clima aziendale, formazione specialistica e percorsi di reskilling. Elettrico, digitalizzazione, guida assistita e sostenibilità sono ormai temi centrali nello sviluppo delle competenze. L’obiettivo è creare una forza lavoro che non si limiti a inseguire il cambiamento, ma sia in grado di leggerlo in anticipo e affrontarlo con maggiore preparazione.

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