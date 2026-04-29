Hyundai torna alla 24 Ore del Nürburgring 2026: undicesima partecipazione consecutiva

Hyundai tornerà alla ADAC RAVENOL 24H Nürburgring 2026, confermando per l’undicesimo anno consecutivo la presenza di Hyundai N su uno dei circuiti più leggendari e impegnativi del motorsport mondiale. Per l’edizione 2026 della 24 Ore, Hyundai N porterà in pista tre vetture: una Elantra N TCR nella classe TCR e due Elantra N1 RP nella classe SP4T. A guidarle sarà una squadra internazionale di piloti provenienti da Stati Uniti, Corea ed Europa, simbolo di un progetto sportivo sempre più globale e ambizioso.

Con Elantra N TCR, Hyundai punta alla sesta vittoria consecutiva nella classe TCR

L’obiettivo principale sarà quello di conquistare la sesta vittoria consecutiva nella classe TCR. Un risultato che rafforzerebbe ulteriormente il palmarès di Hyundai nella gara tedesca e consoliderebbe il ruolo della Elantra N TCR tra le protagoniste assolute della categoria. Inoltre le due Elantra N1 RP porteranno in pista un nuovo motore di pre-produzione, sviluppato come base per i futuri modelli N stradali.

“Il ritorno al Nürburgring per l’undicesimo anno consecutivo rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e conferma il nostro impegno costante nello sviluppo di tecnologie ad alte prestazioni”, ha dichiarato Joon Park, Vice President dell’N Management Group di Hyundai Motor Company. “Per Hyundai N, il Nürburgring è molto più di un circuito: è il banco di prova più importante, il luogo in cui le nostre soluzioni tecniche vengono testate, perfezionate e poi trasferite sui modelli N che i clienti guidano ogni giorno”.

Il nuovo powertrain della Elantra N1 RP rappresenta uno dei punti tecnici più rilevanti del programma 2026. Si tratta di un motore prototipale progettato per offrire maggiore potenza, risposta più pronta e capacità migliorate nell’impiego in gara, mantenendo al tempo stesso il rispetto degli attuali standard sulle emissioni. La 24 Ore del Nürburgring diventa così un laboratorio estremo per verificarne affidabilità, resistenza e prestazioni in condizioni reali.

Non è la prima volta che Hyundai utilizza la competizione tedesca per anticipare soluzioni destinate alla produzione. Già nel 2016 un prototipo del motore Theta 2.0T venne installato su una i30, che completò con successo la 24 Ore. L’anno successivo quel propulsore arrivò sulla i30 N, modello che contribuì in modo decisivo alla costruzione dell’identità sportiva del marchio.

Il rapporto tra Hyundai N e il Nürburgring ha anche un forte valore simbolico. La lettera N richiama infatti due luoghi fondamentali per lo sviluppo del marchio: Namyang, in Corea del Sud, dove si trova il centro globale di ricerca e sviluppo Hyundai, e il Nürburgring Nordschleife, circuito su cui lo Hyundai Motor Europe Technical Center mette alla prova e affina i modelli ad alte prestazioni del brand. Proprio su questa pista prendono forma i tre principi che definiscono l’identità di Hyundai N: “Corner Rascal”, “Everyday Sports Car” e “Racetrack Capability”.

Sul fronte piloti, la Elantra N TCR sarà affidata a Mikel Azcona, Marc Basseng, Manuel Lauck e Nico Bastian, tutti nomi di grande esperienza e già protagonisti nelle precedenti edizioni. Le due ELANTRA N1 RP correranno invece con equipaggi misti: la vettura #2 vedrà al volante Mikel Azcona, Manuel Lauck, Mark Wallenwein e Youngchan Kim; la #3 sarà guidata da Mark Wallenwein, Gyumin Kim, Woojin Shin e CJ Sepulveda, con una forte componente legata al programma Hyundai Jr.

La ADAC RAVENOL 24H Nürburgring 2026 si svolgerà dal 14 al 17 maggio, con partenza della gara il 16 maggio. Il tracciato, lungo 25,378 chilometri, combina il leggendario Nordschleife con il moderno circuito Grand Prix. Ventiquattro ore di gara, meteo variabile, traffico intenso e circa 150 vetture in pista renderanno ancora una volta l’appuntamento tedesco una delle sfide più dure dell’intera stagione endurance.

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